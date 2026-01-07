Şampiyon öğretmen

Haberin Devamı

Mehmet Vergili Fen Lisesi’nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan 38 yaşındaki milli boksör Elif Güneri’nin sporculuk hayatı ilkokul 3’üncü sınıftaki öğretmeni sayesinde başladı. Akranlarından farklı olan fiziğiyle öğretmeni İlker Zafer Sayar’ın dikkatini çeken Güneri ilk olarak voleybol oynamaya başladı. Ailesinin karşı çıkmasına rağmen gizlice antrenmanlara gidiyordu. 17 yaşına geldiğinde tesadüf eseri ilçede boks antrenörlüğü yapan Baykan Arslan’la karşılaştı ve gerçek anlamda spor yaşamına adım attı. Halen antrenörlüğünü yapan Baykan Arslan’ın yönlendirmesiyle başladığı boks kariyerine 14 Türkiye şampiyonluğu, 1 dünya şampiyonluğu, 5 dünya üçüncülüğü, 1 dünya ikinciliği, 1 Avrupa ikinciliği, 2 Avrupa Şampiyonluğu ve Balkan şampiyonluğu sığdırdı.

Son olarak geçen sene Sırbistan’da dünya üçüncüsü, Polonya’da ise dünya şampiyonu olan milli boksör Elif Güneri 10 yıldır doğup büyüdüğü ve boks sporuna adım attığı topraklarda öğretmenlik yapıyor. Güneri başarılarla dolu kariyerini ve öğrencileriyle ilgili hayallerini şöyle anlatıyor:

‘AMELİYATTAN SONRA BABAM DESTEKÇİM OLDU’

“Tamamen tesadüf eseri, bir gün çarşıda şu anda da antrenörüm olan Baykan Arslan Hoca ile karşılaştık. Bana fiziğimin boksa çok uygun olduğunu söyleyip, ‘Yarın seni boks antrenmanına bekliyorum’ dedi. ‘Hocam nasıl olur’ demeye kalmadı kendimi 17 yaşımdayken ringde buldum ve voleybolu bırakıp boksa başladım. Aslında 17 yaş boksa başlamak için geçti. Ancak sporculuk kariyerimde tek engel bu değildi. Babam akademik anlamda başarılı olmamı istiyor, sporcu olmama karşı çıkıyordu. Ben de antrenmanlara gizlice gidiyordum. Ailem beni sokakta oynuyorum zannederken ben idmanlara koşuyordum. 2003 yılında midemden bir ameliyat geçirdim ve ameliyat sırasında oluşan bir komplikasyon nedeniyle sol bacağım felçli kaldı. Doktor babama ‘Kızınız spor yapmasaydı iyileşmesi mümkün değildi, sol bacağını ampute edecektik’ deyince babam sporculuk kariyerimde en büyük destekçim oldu. Sol bacağımı yüzde 90 kullanabiliyorum ama spor yaşantımı çok etkilemedi.”

Elif Güneri motivasyon kaynağının öğrenciler olduğunu söylüyor.

‘BEN YAPTIYSAM SİZ DE YAPARSINIZ’

- Katıldığı her turnuva öncesi öğrencilerinin kendisini motive ettiğini söyleyen Elif Güneri, “Benimle gurur duyduklarını biliyorum ve bu benim için önemli bir motivasyon kaynağı oluyor. Kariyerli bir sporcu olduğum için okulları gezip gençlere ‘Ben sizden biriyim, sizin gibi bu küçük şehirde büyüdüm, buradan çıktım ve adımı dünyaya duyurdum bunu siz de yapabilirsiniz’ diyerek onları cesaretlendirmeye çalışıyorum. Çok çalışmanın önemini göstermeye çalışıyorum. Karabük’te öğretmenlik yapmamın sebeplerinden biri de beni ben yapan topraklara borcumu gençlere iyi örnek olarak ödemek isteğinden kaynaklanıyor” dedi.