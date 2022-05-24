Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şampiyon motosikletçi Mustafa Adım, öldürülmeden önce katil zanlısı Yusuf Sivridağ'ı darbetmiş

#Konya#Türkiye Motosiklet Drag Yarışları#Mustafa Adım
Şampiyon motosikletçi Mustafa Adım, öldürülmeden önce katil zanlısı Yusuf Sivridağı darbetmiş

Türkiye Motosiklet Drag Yarışları şampiyonu Mustafa Adım'ı (43) gittiği çorbacıda tabancayla vurarak öldüren Yusuf Sivridağ (36) tutuklandı. Adım'ın öldürülmeden önce işlettiği eğlence mekanında çalışan Sivridağ'ı darbettiği anların ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Olay, cumartesi günü saat 06.30 sıralarında Sahip Ata Mahallesi, Hakimiyet Sokak'ta meydana geldi. Eğlence mekanı işleten Mustafa Adım, arkadaşlarıyla birlikte çorbacıya gitti. Bir süre sonra Adım’ın iş yerinde garsonluk yapan Yusuf Sivridağ da çorbacıya geldi.

Şampiyon motosikletçi Mustafa Adım, öldürülmeden önce katil zanlısı Yusuf Sivridağı darbetmiş

Sivridağ, burada tabancasını çıkarıp patronuna 3 el ateş etti. Arkadaşları tarafından yakındaki özel hastaneye götürülen Mustafa Adım, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Şampiyon motosikletçi Mustafa Adım, öldürülmeden önce katil zanlısı Yusuf Sivridağı darbetmiş

Haberin Devamı

Kaçan Yusuf Sivridağ da yakalanarak gözaltına alındı. Adım'ın aynı zamanda motor sporcusu olduğu, 2014 yılındaki Türkiye Motosiklet Drag Yarışları'nda şampiyon olduğu öğrenildi. Sivridağ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şampiyon motosikletçi Mustafa Adım, öldürülmeden önce katil zanlısı Yusuf Sivridağı darbetmiş

Öte yandan Mustafa Adım'ın öldürülmeden önce Yusuf Sivridağ'ı kendi iş yerinde darbettiği anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Adım'ın, Sivridağ'ın yüzüne yumruk ve tekme attığı daha sonra yakasından tutarak mekan dışına çıkardığı anlar yer aldı. 

Şampiyon motosikletçi Mustafa Adım, öldürülmeden önce katil zanlısı Yusuf Sivridağı darbetmiş

Gözden Kaçmasın

İşte şampiyon motosikletçi Mustafa Adımın vurulma anıİşte şampiyon motosikletçi Mustafa Adım'ın vurulma anı Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Türkiye Motosiklet Drag Yarışları#Mustafa Adım

BAKMADAN GEÇME!

Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi

Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi?

#Beyin Sağlığı
İki yılda dünyada 15 milyon insan hayatını kaybetti Covid-19 bize yeni pandemiler için ne öğretti

İki yılda dünyada 15 milyon insan hayatını kaybetti! Covid-19 bize yeni pandemiler için ne öğretti?

#Covid-19
Google yayıncılara para ödeyecek mi Her şey nasıl başladı 6 SORU 6 YANIT

Google yayıncılara para ödeyecek mi? Her şey nasıl başladı? 6 SORU 6 YANIT

#Google

BAKMADAN GEÇME!

Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi

Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi?

#Beyin Sağlığı
İki yılda dünyada 15 milyon insan hayatını kaybetti Covid-19 bize yeni pandemiler için ne öğretti

İki yılda dünyada 15 milyon insan hayatını kaybetti! Covid-19 bize yeni pandemiler için ne öğretti?

#Covid-19
Google yayıncılara para ödeyecek mi Her şey nasıl başladı 6 SORU 6 YANIT

Google yayıncılara para ödeyecek mi? Her şey nasıl başladı? 6 SORU 6 YANIT

#Google