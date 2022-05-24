Şampiyon motosikletçi Mustafa Adım, öldürülmeden önce katil zanlısı Yusuf Sivridağ'ı darbetmiş

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Olay, cumartesi günü saat 06.30 sıralarında Sahip Ata Mahallesi, Hakimiyet Sokak'ta meydana geldi. Eğlence mekanı işleten Mustafa Adım, arkadaşlarıyla birlikte çorbacıya gitti. Bir süre sonra Adım’ın iş yerinde garsonluk yapan Yusuf Sivridağ da çorbacıya geldi.

Sivridağ, burada tabancasını çıkarıp patronuna 3 el ateş etti. Arkadaşları tarafından yakındaki özel hastaneye götürülen Mustafa Adım, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

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Kaçan Yusuf Sivridağ da yakalanarak gözaltına alındı. Adım'ın aynı zamanda motor sporcusu olduğu, 2014 yılındaki Türkiye Motosiklet Drag Yarışları'nda şampiyon olduğu öğrenildi. Sivridağ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Mustafa Adım'ın öldürülmeden önce Yusuf Sivridağ'ı kendi iş yerinde darbettiği anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Adım'ın, Sivridağ'ın yüzüne yumruk ve tekme attığı daha sonra yakasından tutarak mekan dışına çıkardığı anlar yer aldı.