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Şampiyon kayakçı Berkin Usta ve babası yangında hayatını kaybetmişti: Anneden de acı haber geldi

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#Uludağ'da Yangın#Yangın#Uludağ
Şampiyon kayakçı Berkin Usta ve babası yangında hayatını kaybetmişti: Anneden de acı haber geldi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2025 16:21

Bursa'da, Uludağ'da denetimlerinde eksiklik tespit edildiği için kapatılan otelde çıkan yangında hayatını kaybeden eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ve oğlu milli kayakçı Berkin Usta'nın (25) ardından, yaralı olarak tedavi gören anne Fikriye Usta da bugün yaşamını yitirdi. İstanbul'dan gelen yeni bilirkişi heyeti de bugün otelde incelemelerde bulundu.

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Türkiye'nin ilk kayak merkezi olan Uludağ'da yapılan denetimlerde, 1'inci Bölge'de bulunan Kervansaray Otel, 'mimari', 'yangın tesisat' ve 'yangın algılama' sistemlerinde tespit edilen 38 eksiklik nedeniyle kapatıldı. Kayak malzemesi kiralayan ve otel görevlilerinin kaldığı binada, geçen perşembe, sabaha karşı yangın çıktı. Otelde konaklayan bir grup gencin, kafe-restoran bölümündeki şöminenin yanına bıraktığı mangaldan sıçrayan kıvılcımların, süs bitkisini yakmasıyla çıkan yangına, Uludağ’daki itfaiye ve AFAD ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangının çıkış anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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Binayı tamamen saran alevler güçlükle kontrol altına alınıp söndürülürken, dumandan etkilenen 9 kişi tahliye edildi. Otelde kalan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta öldü, eşi Fikriye Usta ise yaralandı. Baba ve oğlu Bursa'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Yangında ağır yaralanan ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Fikriye Usta da bugün yaşamını yitirdi. Usta'nın yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

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YENİ BİLİRKİŞİ HEYETİ GELDİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ardından görevlendirilen 1 başsavcı vekili ve 2 savcıdan oluşan heyet, olayla ilgili soruşturma başlattı. Bilirkişi heyeti otelde inceleme yaparken olaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında bugün İstanbul'dan gelen 6 kişiden oluşan yeni bilirkişi heyeti de otele gidip, öğle saatlerinde binada incelemelerde bulundu. Görgü tanıklarını dinleyen heyet, yaklaşık 3 saat süren kontrollerinin ardından hiçbir açıklama yapmadan otelden ayrılıp Bursa'ya döndü.

Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

Şampiyon kayakçı Berkin Usta ve babası yangında hayatını kaybetmişti: Anneden de acı haber geldi

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#Uludağ'da Yangın#Yangın#Uludağ

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