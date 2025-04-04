Şampiyon ev sahibiyle adliyelik

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Motivasyon koçu, bisiklet eski Türkiye Şampiyonu ve uzman spor eğitmeni Ayşegül Demirsoy, İstanbul Ataşehir’deki evinde kiracı olarak oturuyordu. Bülent A. da Ayşegül Demirsoy’un ev sahibiydi ve daireleri karşı karşıyaydı. İddiaya göre ev sahibi Bülent A., spor eğitmeni Ayşegül Demirsoy’u önce telefon aramaları ve mesajlar atarak rahatsız etmeye başladı. Ev sahibinin tacizlerinden korkan Demirsoy, telefon numarasını engelledi. Ev sahibi Bülent A., ısrarla ünlü sporcuyu takip etti, hakaretlerde ve tehditlerde bulundu.

2 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Demirsoy’un avukatı tarafından savcılığa ve mahkemeye sunulan dilekçede özetle “Müvekkil yaşamına, vücut dokunulmazlığına ve mal varlığına gelebilecek bir zarardan endişe etmektedir. Ne gibi bir durumla karşılaşacağını bilmemektedir. Bülent A.’dan şikâyetçiyiz. Ayrıca müvekkilin can güvenliğinin sağlanması açısından uzaklaştırma kararı verilmesini talep ediyoruz” denildi. Ayşegül Demirsoy’un şikayetinin ardından savcılık soruşturma başlatırken, aile mahkemesi de 2 ay uzaklaştırma kararı verdi.

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‘KARAR YÜZÜNDEN EVİME GİREMİYORUM’

Karara itiraz eden ev sahibi Bülent A. ise Demirsoy’un iddialarını reddetti. Ayşegül Demirsoy’un ev olarak kiraladığı daireyi işyeri şeklinde kullandığını itiraz dilekçesinde belirten Bülent A., “Demirsoy’un evi işyeri olarak kullanması nedeniyle şikâyet gelmektedir. Bu konuyu kendisiyle konuştum. Ancak kendisi bu uyarılarımı hiçbir şekilde dikkate almadı. Uyarılar sonrası eşime sürekli hakkımda asılsız ithamlarda bulundu. Aleyhime verilen tedbir kararı kanun amacına aykırı olarak verilmiştir. Bu karar sebebiyle aile konutuna girmem engellenmeye çalışılmaktadır. Söz konusu kararın kaldırılmasını istiyorum” dedi.