Şampiyon buluşması

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Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile öğrenciler ve aileleri katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcı Yılmaz, buradaki konuşmasında şunları söyledi: “Öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. İnsanın kendisine ve zamana ait en kritik eşiği sorumluluk duygusuyla karşılaşacağı anlardır. Elde ettiğimiz neticeler kişisel bir başarı, bir yükseliş olarak görülse de arkasında derin bir bilinç barındırır. Ben Bingöl’de doğdum ve 1983 yılında imtihana girdim. Devlet bursuyla yurtdışında yüksek lisans yapma imkânı buldum. Eğitim hayatıma bakınca şunu düşünüyorum. Bu toplumda hangi ilde, hangi şartlar altında doğmuş olursanız olun bir gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabiliyorsunuz. Cumhuriyet’in özü fırsat eşitliği. İyi ki Cumhuriyet var, iyi ki fırsat eşitliğimiz var.”

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İstanbul Valisi Davut Gül de “İstanbul’da 697 kardeşimiz ilk bine girdi. İster Türkiye’deki üniversiteleri tercih etsinler, isterlerse dünyanın herhangi bir yerinde okusunlar tek isteğimiz bu topraklardan kopmamaları. İstanbul’da ilk bine giren bütün öğrencilerimize İstanbul Çocukları Vakfı olarak burs vereceğiz” diye konuştu.