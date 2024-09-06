Şampiyon boksöre maganda saldırısı

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Trabzon’da geçen salı gecesi, İskenderpaşa Mahallesi Devlet Sahil Yolu Ganita mevkisinde, Giresun yönüne giden 61 KS 409 plakalı kamyonetin sürücüsü Sedat Karatay (46), kuvvetli sağanakla su birikintisi oluşan yolda trafiğin ağır ilerlemesi sonucu önünde seyreden Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli’nin (26) kullandığı otomobili sollamak istedi. Karatay, yoğun trafikte sollama yapamadı ve yol vermediği gerekçesiyle Sürmeneli’nin otomobilinin önüne direksiyon kırdı. Duran aracından inen Sedat Karatay, iddiaya göre tartışma yaşadığı Busenaz Sürmeneli’ye tokat attı. Milli boksöre küfrettiği de öne sürülen şüpheli, aracıyla bölgeden uzaklaştı.

KIZ KARDEŞİ DE YANINDAYDI

Polis ekiplerinin kısa sürede yakaladığı ve hakkında birçok suç kaydı olduğu belirlenen Karatay, gözaltına alındı. Karatay, sorgusu sonrası sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hâkimliği tarafından ‘kasten yaralama’, ‘silahla tehdit’, ‘ulaşım araçlarının alıkonulması’ suçlarından tutuklandı.

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Busenaz Sürmeneli’nin, yaşanan olayda, başarılarla dolu kariyerinin zedelenmemesi ve bu sırasında otomobilde olan kız kardeşinin olası bir saldırıya uğramaması için şüpheliye karşılık vermediği öğrenildi.

Öte yandan Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet mermi ele geçirildiğini açıklandı.

FENERBAHÇE’DEN KINAMA

Fenerbahçe Spor Kulübü, saldırıya uğrayan milli boksör Busenaz Sürmenli ile ilgili resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayımladı. Sarı - lacivertli ekipten yapılan açıklamada, “Yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak gerçekleşen çirkin saldırıyla ilgili yasal işlemlerin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz” ifadeleri kullanıldı.