Şampiyon boğanın sahibi: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim!

Haberin Devamı

Ağırlığı 1,5 tonu aşan ve 'Türkiye'nin Şampiyonu' lakabıyla anılan 'Poyraz' adındaki boğa, geçen hafta Esenyurt'taki kurbanlık çadırında 650 bin lira fiyatla satışa çıkarıldı. Kayseri'den getirilen danayı satmaktan vazgeçtiğini söyleyen sahibi Cüneyt Taş, boğayı çözüm sürecinde yaptığı liderlik sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediğini belirtti.

'CUMHURBAŞKANIMIZA HEDİYE ETMEK İSTİYORUM'

Cüneyt Taş, "Bu danayı internette gördüm. Kayseri'de bir arkadaş paylaşmıştı. Sonra bana linkini attılar. Bizim bir aile dostunun vasıtasıyla dananın sahibine ulaştım. Telefonla bir pazarlığımız oldu, danayı yakından görünce daha da çok beğendim. Orada tekrar bir pazarlık yaptık. Pazarlık sonucu danayı 540 bin liraya satın aldım. Satın aldıktan sonra Sakarya'ya getirdim. Sakarya'da da 1-2 gün durduktan sonra Esenyurt'ta bulunan kurbanlık çadırına getirdim. Bir fiyat istedim, müşteriler düşük fiyat teklif etti. Ben de danayı satıştan kaldırdım.

Dedim ki,dedi.