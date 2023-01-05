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Şampiyon boğa 500 bin TL’ye satıldı

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#Boğa#Artvin#Boğa Güreşi
Şampiyon boğa 500 bin TL’ye satıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2023 13:41

Artvin’de Kafkasör Boğa Güreşleri’nin geçen yılki şampiyonu 850 kilogramlık 7 yaşındaki ‘Vefa’ adlı boğa, Bursa ve Artvinli 2 iş insanı tarafından 500 bin TL’ye satın alındı. Boğa, bölgede düzenlenecek yeni festivallerdeki güreşlere hazırlanacak.

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Kentte geçen yıl yapılan 41’nci Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen boğa güreşlerinde şampiyon olarak 'başboğa unvan'ı alan Özgür Kamil Koçer ve Hakan Koçer'in sahibi olduğu 7 yaşındaki 850 kilogramlık ‘Vefa' isimli boğa, Bursalı iş insanı Uğur Yıldız ve Artvinli iş insanı Haluk Koçer tarafından satın alındı. 500 bin TL’ye satılan boğa, gelecek boğa güreşlerine hazırlanacak.

'GELECEK FESTİVALLERDE YERİMİZİ ALACAĞIZ'

Vefa’nın yeni sahibi Haluk Koçer, “Boğacılık geleneği bizim yaşam tarzımız. Böyle başarılı ve kıymetli bir boğaya sahip olduğumuz için mutluyum. Çiftliğimizde şampiyon olan boğalarımız oldu ama Vefa'nın yeri özel. Vefa’nın güreşler için hazırlığı başladı. İdmanlara da mart ayı gibi başlarız. Vefa artık genç değil deneyimli bir boğa. Güreşlerde pes etmeyecektir, oldukça iddialıyız. Gelecek festivallerde yerimizi alacağız” dedi.

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Şampiyon boğa 500 bin TL’ye satıldı

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#Boğa#Artvin#Boğa Güreşi

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