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Haber Giriş: 03.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Şampiyon Ayşe Begüm Beştepe’de

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Şampiyon Ayşe Begüm Beştepe’de

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Beştepe’de, aralarında Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı’nın da olduğu, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya alan cimnastikçileri kabul etti.

Sporcularla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: “Son 19 yılda yeni sporcularımızın yetişmesini sağlamak amacıyla ülke genelinde güçlü bir spor altyapısı kurduk. Artık çıtayı yükseltiyoruz. Balkan, Avrupa, dünya ama şimdi artık Olimpiyat. Olimpiyat’tan madalyalar gelince tabii bunun gururu çok daha farklı olacak.”

Şampiyon Ayşe Begüm Beştepe’de

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