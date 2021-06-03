Şampiyon Ayşe Begüm Beştepe’de

Sporcularla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: “Son 19 yılda yeni sporcularımızın yetişmesini sağlamak amacıyla ülke genelinde güçlü bir spor altyapısı kurduk. Artık çıtayı yükseltiyoruz. Balkan, Avrupa, dünya ama şimdi artık Olimpiyat. Olimpiyat’tan madalyalar gelince tabii bunun gururu çok daha farklı olacak.”

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