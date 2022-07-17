SAMP-T’yi konuştular

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İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre, görüşmede Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, SAMP-T konusunda beklentilerinin “tam açıklık” prensibi çerçevesinde azami işbirliğini içeren ortak bir sistem geliştirmek ve tedarik projesinin başlatılmasını temin etmek olduğunu ifade etti.

Ukrayna tahılının ihracına ilişkin sürecin İstanbul’da Türkiye, Rusya, Ukrayna ile Birleşmiş Milletler yetkililerinden oluşacak bir Koordinasyon Merkezi’nden idare edilmesi kararına varıldığına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, planı süratle hayata geçirerek küresel gıda güvenliği bağlamında büyük bir rahatlamayı temin edeceklerini belirtti.