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Şam’la görüşme Bağdat’ta olacak

Güncelleme Tarihi:

#IRAK#Türkiye#Beşar Esad
Şam’la görüşme Bağdat’ta olacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 07:00

IRAK Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Türkiye ve Suriye arasında Bağdat’ta bir toplantı düzenleneceğini bildirdi.

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Washington’da düzenlediği basın toplantısında bir soruya yanıt veren Hüseyin, şunları söyledi: “Her iki tarafı Bağdat’ta bir araya getirmek için Irak’ın bir girişimi var. Irak ve Türkiye taraflarında liderlik seviyesinde süren bir iletişim var. İki ülkenin dışişleri bakanları ile bir görüşme vardı, prensipte Bağdat’ta görüşülmesi konusunda anlaşıldı, henüz bir tarih konmadı.”

ŞAM’DAN AÇIKLAMA

Şam’dan da beklenen açıklama geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada özetle şöyle denildi: “Suriye Arap Cumhuriyeti, bu yöndeki her türlü girişimin net temeller üzerine inşa edilmesi gerektiğini ve bu temellerin başında da Suriye topraklarında yasadışı olarak bulunan güçlerin geri çekilmesi ve sadece Suriye’nin değil Türkiye’nin de güvenliğini tehdit eden terörist gruplarla mücadelenin geldiğini teyit eder.

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Suriye Arap Cumhuriyeti, iki ülke arasındaki normal ilişkinin geri dönüşünün, iki ülkenin güvenlik, emniyet ve istikrarının temeli olan 2011 öncesindeki durumun geri dönüşüne dayandığını vurguluyor.”

 

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#IRAK#Türkiye#Beşar Esad

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