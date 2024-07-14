Şam’la görüşme Bağdat’ta olacak

Haberin Devamı

Washington’da düzenlediği basın toplantısında bir soruya yanıt veren Hüseyin, şunları söyledi: “Her iki tarafı Bağdat’ta bir araya getirmek için Irak’ın bir girişimi var. Irak ve Türkiye taraflarında liderlik seviyesinde süren bir iletişim var. İki ülkenin dışişleri bakanları ile bir görüşme vardı, prensipte Bağdat’ta görüşülmesi konusunda anlaşıldı, henüz bir tarih konmadı.”

ŞAM’DAN AÇIKLAMA

Şam’dan da beklenen açıklama geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada özetle şöyle denildi: “Suriye Arap Cumhuriyeti, bu yöndeki her türlü girişimin net temeller üzerine inşa edilmesi gerektiğini ve bu temellerin başında da Suriye topraklarında yasadışı olarak bulunan güçlerin geri çekilmesi ve sadece Suriye’nin değil Türkiye’nin de güvenliğini tehdit eden terörist gruplarla mücadelenin geldiğini teyit eder.

Haberin Devamı

Suriye Arap Cumhuriyeti, iki ülke arasındaki normal ilişkinin geri dönüşünün, iki ülkenin güvenlik, emniyet ve istikrarının temeli olan 2011 öncesindeki durumun geri dönüşüne dayandığını vurguluyor.”