Şam’la 2. aşama dışişleri zirvesi: Çavuşoğlu-Lavrov-Mikdad görüşecek

Haberin Devamı

Yıl sonu değerlendirme toplantısı yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ile 11 yıl sonra kurulan üst düzey temasların süreceğini belirterek, ikinci aşamanın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile bir araya gelmek olduğunu açıkladı. Bakan Akar ve Hakan Fidan’ın Moskova temaslarına işaret eden Mevlüt Çavuşoğlu, özetle şunları söyledi:

TAKVİM HENÜZ NET DEĞİL

“Faydalı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Ben de Lavrov’la görüşeceğim. Siyasi bir çözüm için Suriye rejimiyle muhalefetin bir yol haritası üzerinde uzlaşması bakımından bu angajmanın önemli olduğunu görüyoruz. Göçmenlerin güvenli bir şekilde Suriye’ye dönebilmesi için de önemli. Önümüzdeki süreçte bu yol haritasının ikinci aşaması olarak Dışişleri Bakanları düzeyinde bir toplantı planlanacak. Toplantının ne zaman gerçekleşeceği konusunda henüz somut bir takvim yok. Aynı şekilde 3’lü liderler toplantısı konusunda da somut bir tarih yok.

Haberin Devamı

DAHA ÇOK BAŞINDAYIZ

Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Bu karaysa kara, havadansa havadan… Rejimle olan şu andaki angajman, yani doğrudan ya da dolaylı temaslar terörle mücadelemize engel değil. Angajman sürecini destekleyen ülkeler çok. Ama buna karşı olanlar da temkinli yaklaşanlar da var. Özellikle PKK’ya destek veren ülkeler, ABD ve bazı Avrupa ülkeleri bu diyaloğa sıcak bakmıyor. Daha konuşmaların başındayız. ‘Siz ne istiyorsunuz, biz ne istiyoruz?’ aşamasına geçmedik. Görüşmelerde İran yok ama İran’dan gizli saklı bir şey de yok. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Türkiye ziyareti İran tarafının talebi üzerine ertelendi. İran Dışişleri Bakanı arayarak iletti.”

ATİNA’YA 12 MİL UYARISI

“Son günlerde, Yunan basınında özellikle Girit’in çevresinde karasularının 12 mile çıkarılacağına dair haberler var. Bizim bu konudaki tutumumuz net. Değil 12, Ege’de 1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995’de aldığı karar nettir ve halen geçerlidir. Yunanistan’ı bir kez daha uyarıyoruz: Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek, sahte kahramanlık peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz.”