Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şam’la 2. aşama dışişleri zirvesi: Çavuşoğlu-Lavrov-Mikdad görüşecek

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#Çavuşoğlu#Lavrov
Şam’la 2. aşama dışişleri zirvesi: Çavuşoğlu-Lavrov-Mikdad görüşecek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2022 07:00

Suriye görüşmeleri kapsamında yapılan savunma bakanları zirvesinin ardından dışişleri bakanları da bir araya gelecek.

Haberin Devamı

Yıl sonu değerlendirme toplantısı yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ile 11 yıl sonra kurulan üst düzey temasların süreceğini belirterek, ikinci aşamanın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile bir araya gelmek olduğunu açıkladı. Bakan Akar ve Hakan Fidan’ın Moskova temaslarına işaret eden Mevlüt Çavuşoğlu, özetle şunları söyledi:

TAKVİM HENÜZ NET DEĞİL

“Faydalı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Ben de Lavrov’la görüşeceğim. Siyasi bir çözüm için Suriye rejimiyle muhalefetin bir yol haritası üzerinde uzlaşması bakımından bu angajmanın önemli olduğunu görüyoruz. Göçmenlerin güvenli bir şekilde Suriye’ye dönebilmesi için de önemli. Önümüzdeki süreçte bu yol haritasının ikinci aşaması olarak Dışişleri Bakanları düzeyinde bir toplantı planlanacak. Toplantının ne zaman gerçekleşeceği konusunda henüz somut bir takvim yok. Aynı şekilde 3’lü liderler toplantısı konusunda da somut bir tarih yok. 

Haberin Devamı

DAHA ÇOK BAŞINDAYIZ

Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Bu karaysa kara, havadansa havadan… Rejimle olan şu andaki angajman, yani doğrudan ya da dolaylı temaslar terörle mücadelemize engel değil. Angajman sürecini destekleyen ülkeler çok. Ama buna karşı olanlar da temkinli yaklaşanlar da var. Özellikle PKK’ya destek veren ülkeler, ABD ve bazı Avrupa ülkeleri bu diyaloğa sıcak bakmıyor. Daha konuşmaların başındayız. ‘Siz ne istiyorsunuz, biz ne istiyoruz?’ aşamasına geçmedik. Görüşmelerde İran yok ama İran’dan gizli saklı bir şey de yok. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Türkiye ziyareti İran tarafının talebi üzerine ertelendi. İran Dışişleri Bakanı arayarak iletti.”

ATİNA’YA 12 MİL UYARISI

“Son günlerde, Yunan basınında özellikle Girit’in çevresinde karasularının 12 mile çıkarılacağına dair haberler var. Bizim bu konudaki tutumumuz net. Değil 12, Ege’de 1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995’de aldığı karar nettir ve halen geçerlidir. Yunanistan’ı bir kez daha uyarıyoruz: Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek, sahte kahramanlık peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Suriye#Çavuşoğlu#Lavrov

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım?

#Kaynana
Elon Muskın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek O kazandı...

Elon Musk'ın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti! 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek 'O' kazandı...

#Elon Musk
Strep A kâbusunda umut ışığı Doktorlar Aşısı yok diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

Strep A kâbusunda umut ışığı! Doktorlar 'Aşısı yok' diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım?

#Kaynana
Elon Muskın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek O kazandı...

Elon Musk'ın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti! 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek 'O' kazandı...

#Elon Musk
Strep A kâbusunda umut ışığı Doktorlar Aşısı yok diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

Strep A kâbusunda umut ışığı! Doktorlar 'Aşısı yok' diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

#Sağlık