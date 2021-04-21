Şamil Tayyar’ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü İslahiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar’ın babası Hüseyin Tayyar için bugün İslahiye Sıdıka Tayyar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hüseyin Tayyar’ın cenazesi, öğle namazı sonrası İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından İslahiye Asri Mezarlığındaki aile mezarlığına defnedildi.

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