Şamil Tayyar kimdir? İşte AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'ın biyografisi
AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongredeki konuşmasında 2023 manifestosunu açıkladı. Öte yandan AK Parti MKYK listesindeki değişiklikler belli oldu. Şamil Tayyar da MKYK listesinde yer aldı. Peki, Şamil Tayyar kimdir?
Şamil Tayyar'ın kim olduğu, AK Parti MKYK listesinin açıklanmasının ardından merak konusu oldu. İşte, Şamil Tayyar'ın biyografisi...
1 Mart 1965'te Gaziantep İslahiye'de doğdu. Baba adı Hüseyin, anne adı Fidan'dır.
Gazeteci-Yazar; Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdi.
Çeşitli gazete ve televizyon kanallarında çalıştı.
24. Dönemde Gaziantep Milletvekili seçildi.
İyi düzeyde İngilizce bilen Tayyar, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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