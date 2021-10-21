Sami Kohen'e son veda

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Milliyet Gazetesi yazarı Sami Kohen (93) böbrek yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede geçtiğimiz pazartesi hayatını kaybetti. Kohen için Beyoğlu Neve Şalom Sinagogu'nda tören düzenlendi. Cenaze törenine gelenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında HES kodları kontrol edilerek içeri alındı.

Törene, Sami Kohen'in eşi Mirka Kohen, kızı Jale Kohen, oğlu Alp Kohen ve gelini Seda Kohen, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, iş insanları Aydın Doğan, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Begümhan Doğan Faralyalı ile gazeteciler Sedat Ergin ve Hasan Cemal'in de aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.



Yapılan törenin ardından Sami Kohen'in cenazesi toprağa verilmek üzere Ulus Musevi Mezarlığı'na götürüldü.

SAMİ KOHEN KİMDİR?

İlk günden bu yana Milliyet’in serüvenine ortak olan ve Türkiye’de dış haberciliğe damgasını vuran Sami Kohen 1928 yılında İstanbul'da doğdu. Gazeteci Albert Kohen'in oğlu olan Sami Kohen 1939-1949 yılları arasında Ladino ve Fransızca dillerinde çıkarttığı "La Boz de Türkiye" (Türkiye'nin Sesi) gazetesini babasının vefatından sonra Türkçe olarak önce "Türkiye'nin Sesi" ve sonra "Haftanın Sesi" adları altında yayınladı. Tan, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres gazetelerinde çalıştı. 1954 yılında Milliyet gazetesine katıldı.



