Sami İsminin Anlamı Nedir? Sami Ne Demek?
Her ismin birbirinden farklı anlamları bulunmaktadır. Ebeveynler bebeklerine isim koyarken anlamlarına özellikle dikkat etmektedir. Sami ismi de merak uyandıran kelimelerden birisidir. Özellikle Kuranda geçmesi sebebiyle araştırılan bir isim olmaktadır. Sizde Sami isminin anlamını araştırıp bebeğinize koyabilirsiniz. Peki Sami isminin anlamı nedir? Sami ne demek? Sizlere Sami ismi hakkında merak edilenleri derledik.
Sami ismi Arapça kökenli bir isimdir. Sami ismi birden fazla anlam ifade etmektedir. En bilinen anlamı ise deniz kabuklarının iç yüzünü kaplayan parlak maddedir.
Sami erkek çocuklara konulan bir isimdir. Eski bir isim olsa bile günümüzde Sami ismi ile karşılaşmak mümkündür. Sami isminin hangi anlamları taşıdıkları şu şekilde açıklanmıştır:
- Bazı deniz kabuklarının iç yüzünü kaplayan parlak olan bir madde.
- Şimşek gibi yiğit.
- Duyan, inleyen ve işiten
- İşiten, duyan ve dinleyici
- Yüce, yüksek
Ayrıca Sami isminin anlamları dört farklı sözlükte farklı şekillerde açıklanmıştır. Genel Türkçe Lugatında işiten ve duyan, dinleyici şeklinde açıklanmıştır. Yerel Türkçedeki anlamı ise boyunduruk zelvesi, boyundurukta hayvanın boynunun iki tarafından inen çubuklar şeklinde açıklanmıştır.
Zanaat Ticaret alanındaki anlamı ise kağnı ve öküz arabası boyunduruğunun her iki tarafında bulunan iki adet dik çubuk. Ayrıca Sami ismi Türk Dil Kurumunda da anlamı belirtilmiştir. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre anlamı ise şunlardır:
- Hz. Nuh'un oğlu olan Sam'dan türediklerine inanılmış beyaz ırkın, Arapça, Asurca, İbranice ve Hebeşçe konuşan birçok kavimlerin toplandıkları kolu.
- Bu kola özgü olan
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