Şam’dan Ankara’ya tarihi ziyaret... Yeni dönemin başlangıcı

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Suriye’den 15 yıl sonra devlet başkanı düzeyinde ilk ziyaret gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Türkiye’yi ziyaret eden Suriye Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Ahmed Şara, 3.5 saat süren görüşmenin ardından Beştepe’de ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“Öncelikle aziz kardeşim Ahmed Şara’yı ve onun şahsında tüm Suriye halkını mücadeleleri ve zaferlerinden ötürü tekrar tebrik ediyorum. 13 yıllık kan ve gözyaşının ardından sadece Suriye’de değil tüm bölgemizde yeni bir sayfa açılmıştır. Suriye halkı, kendi geleceklerini belirlemede artık gerekli iradeye sahiptir. Türkiye olarak nasıl en umutsuz ve zor günlerinde Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadıysak yeni dönemde de gereken desteği vereceğiz. Bunu kıymetli kardeşime ve heyetine de çok net biçimde ifade ettim. Tarihi nitelikteki bugünkü ziyareti, ülkelerimiz arasında daimi dostluk ve işbirliği döneminin başlangıcı olarak görüyorum.

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HEMEN HER KONUDA FİKİR BİRLİĞİ

Komşumuz Suriye’ye yönelik politikamızın esasını öteden beri bu ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazası oluşturuyor. Sayın Şara ile bugün yaptığımız görüşmede de bu ilke üzerine bina edilen samimi bir havada geçti. Kıymetli kardeşimle ülkede güvenliğin ve ekonomik istikrarın tesisine yönelik atılabilecek müşterek adımları değerlendirdik. Hemen her konuda tam bir fikir birliğinde olduğumuzu memnuniyetle gördük. Bugünkü görüşmemizde siyasi gelişmeler üzerinde de durduk. Bu kritik süreçte Suriyelilerin iradesini yansıtacak şekilde ülke idaresinin kapsayıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla tesisini önemsiyoruz.

GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞLER

İnsani yardımların yanı sıra Suriye’nin harap olmuş şehirleri ve kritik alt yapının yeniden imarında gerekli desteği sağlamaya hazırız. Suriye’nin ekonomik kalkınması hızlandıkça gönüllü geri dönüşler de ivme kazanacaktır. Öte yandan Suriye’ye yönelik bir dizi uluslararası yaptırım, ülkenin ekonomi ve altyapı olarak ayağa kalkmasının önünde engel teşkil ediyor. Devrik rejimi hedef alan yaptırımların kaldırılması için yürüttüğümüz gayretlerin de etkisiyle kısmen bir esneme sağlandı. Ancak tam netice alınıncaya kadar girişimlerimizi sürdüreceğiz.

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İLİŞKİLERİ İLERLETİYORUZ

İlk günden bu yana tereddüt etmeden Suriye halkının yanında olduğumuzu somut adımlarla ortaya koyduk. Şam Büyükelçiliğimizin ardından Halep Başkonsolosluğumuzu da faaliyete geçirdik. Türk Hava Yolları Şam’a uçuşlarını başlattı. Diplomasi alanında yeni yönetimin bu ilk 2 ayında bölgede ve uluslararası planda sesinin ve halis niyetlerinin duyurulması için elimizden geleni yapıyoruz. Yeni yönetimden ülkemize ziyaretler olduğu gibi Türkiye’den de birçok bakan ve bürokrat Şam’ı ziyaret etti, etmeye de devam edecek. Ticaretten sivil havacılığa, enerjiden sağlık ve eğitime kadar tüm alanlarda ilişkilerimizi çok boyutlu bir şekilde ilerletiyoruz. Tabii bu süreçte Arap ve İslam dünyasının yeni yönetime ve Suriye halkına gereken maddi manevi desteği sağlaması çok ama çok önemlidir. Yapılan karşılıklı ziyaretleri bölgesel sahiplenme adına çok değerli buluyor ve memnuniyetle karşılıyoruz.”

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DEAŞ VE PKK’YA KARŞI MÜCADELE KONUŞULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şara’yla basın toplantısında, Suriye’de teröre karşı ortak tavrı şöyle özetledi: “Bilhassa Suriye’nin kuzeydoğusunu işgal altında tutan bölücü terör örgütü ve yandaşlarıma karşı atılacak adımları mütalaa ettik. DEAŞ olsun PKK olsun terörün her türlüsüyle mücadelede Suriye’ye gereken desteği sağlamaya hazır olduğumuzu kendisine ifade ettim. Suriye’nin kuzeydoğusundaki kampların kontrolü bağlamında da yanlarında olduğumuzu tekrar teyit ettik. Ahmed Şara kardeşimin terörle mücadele noktasında ortaya koyduğu güçlü iradeden dolayı duyduğumuz memnuniyeti belirtmek istiyorum. Ülkelerimizin ve bölgemizin selameti açısından birlikte aynı hedef doğrultusunda güçbirliği yapmaktan başka bir yolumuz da açıkçası bulunmuyor. İnşallah dayanışma içinde hareket ederek terörün olmadığı bir huzur ve güven iklimini ortak coğrafyamızda tam manasıyla hâkim kılacağımıza inanıyorum.”

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ŞARA’DAN SURİYE’YE DAVET

Ahmed Şara ise şunları söyledi: “Hiç şüphesiz Suriye halkı Türkiye’nin duruşunu hiçbir zaman unutmayacak. Sayın Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum. Bu dayanışma, son yıllarda kurtuluş mücadelelerinde Suriyeli ve Türk kanının birbirine karışmasıyla zirveye ulaştı. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler tarihe dayanmaktadır. Bu ilişkileri stratejik işbirliğine dönüştürelim. Toplantımızda Suriye’nin kuzeydoğusundaki tehditleri de ele aldık. Türkiye ile ticareti yeniden canlandıracağız. Sayın Cumhurbaşkanı’nı Suriye’ye davet ediyorum. İnşallah en kısa sürede bu gerçekleşecektir.”