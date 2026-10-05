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Şam’da Türk okulu hizmette

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#Türkiye#Suriye#Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu
Şam’da Türk okulu hizmette
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 07:00

Türkiye ile Suriye arasında eğitim alanında yürütülen iş birliği kapsamında yapımı tamamlanan Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu’nda, dün ilk ders zili çaldı. Şam’ın Artuz bölgesindeki okul, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerini ağırlamaya başladı.

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Ana sınıfından liseye kadar eğitim verecek okul, 36 derslik ve yaklaşık 1000 öğrenci kapasitesine sahip. Şam Eğitim Müşaviri Muhammet Musa Budak ile MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ünal Eryılmaz’ın açılış konuşmalarını yaptığı törende, Okul Müdürü Mahmut Şanverdi öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi. Eryılmaz, Bakan Tekin’in mesajını okudu.

Şam’da Türk okulu hizmette

‘BİR OKUL AÇMAK GELECEĞE KAPI AÇMAKTIR’

Türkiye ile Suriye arasındaki tarihî, kültürel ve aile bağlarına dikkat çeken Bakan Tekin, “Sınırlar haritalardadır, gönüllere sınır çizilemez” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin huzur ve güvenliğinin Suriye’nin huzur ve güvenliğinden bağımsız düşünülemeyeceğini belirtti. Suriye’nin yeniden inşasında eğitimin önemini vurgulayan Tekin, “Gerçek ve kalıcı kalkınma, her şeyden önce insanın inşasıyla mümkündür. İnsanı inşa eden en güçlü araç ise eğitimdir. Bir okul açmak, aslında geleceğe kapı açmaktır” değerlendirmesinde bulundu.

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Açılış konuşmalarının ardından okula canlı bağlantıyla bağlanan Bakan Tekin, sınıflardaki öğrenci ve öğretmenlerle sohbet ederek yeni eğitim öğretim yılı için başarılar diledi. Daha sonra sınıflara geçen MEB yöneticileri ilk dersi verdi. Okul binasını gezen heyet, derslikler ve eğitim alanlarında incelemelerde bulundu. Öğretmenler odasında da öğretmenlerle bir araya gelen yöneticiler, eğitim faaliyetleri ve müfredat üzerine görüştü.

Şam’da Türk okulu hizmette

KAYGILARIN YERİNİ UMUT ALDI 

Türkiye’de sekiz yıl yaşadıktan sonra Suriye’ye dönen 11’inci sınıf öğrencisi Hala, “Suriye’ye dönerken ‘Üniversite nasıl olacak? Liseye, yeni arkadaşlara alışabilecek miyim?’ diye endişelerim vardı. Bu okulun açılması Türkiye’den ülkeye dönen öğrenciler için çok iyi bir gelişme. Herkes için sürecin güzel geçmesini temenni ediyorum” dedi.

 

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#Türkiye#Suriye#Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu

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