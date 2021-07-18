Samatya'da tekneyle denize açılan 4 kişiden biri kayboldu

İsimleri öğrenilemeyen 4 kişi, gece saatlerinde kullandıkları tekne ile denize açıldı. İddiaya göre 4 kişiden 1'i henüz bilinmeyen bir nedenle suda kayboldu. Sabah saatlerinde teknedekiler durumu itfaiye, polis ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve itfaiye su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin kayıp olduğu iddia edilen kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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