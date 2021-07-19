Samatya açıklarında kaybolmuştu! Acı haber geldi

Fatih Samatya Sahili’nde 2 gün önce gece saatlerinde İsa Baydal (25), kardeşi Onur Baydal ve yanlarındaki iki kişiyle birlikte tekneyle denize açıldı. İsa Baydal, tekneden denize atladıktan sonra gözden kayboldu. Teknedekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sahil güvenlik ekiplerine yönlendirildi. Sahil güvenlik, deniz polisi ve itfaiye sualtı arama kurtarma ekipleri kaybolan Baydal’ı aramaya başladı. 2 gün boyunca devam eden arama kurtarma çalışmaları bu akşam sonuç verdi.



İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, kaybolduğu noktaya yakın bir yerde yerini tespit ettikleri İsa Baydal’ın cansız bedenini yüzeye çıkardıktan sonra ceset torbası içinde zodyak bot ile kıyıya getirdi.

Kıyıda hazır bekleyen ambulansın sedyesine alınan İsa Baydal’ın cesedi teşhis için yakınlarına gösterildi. Ceset torbası içinde İsa Baydal’ın cansız bedenini gören yakınları gözyaşı döktü. Cenaze ambulans ile hastane morguna kaldırıldı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara