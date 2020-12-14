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Ali ARSLAN/SAMANDAĞ(Hatay), (DHA)
Haber Giriş: 14.12.2020 - 16:55 | Son Güncelleme:

Samandağ’da şiddetli rüzgar seralara zarar verdi

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Samandağ’da şiddetli rüzgar seralara zarar verdi
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HATAY’ın Samandağ ilçesinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar, bölgedeki seralarda maddi hasara neden oldu. Serasındaki 4 bin fidenin zarar gördüğünü söyleyen çiftçi Talat Altın, “66 yaşıma geldim, böyle bir havayı ilk kez gördüm” dedi.

Samandağ’da şiddetli rüzgar seralara zarar verdi
Şiddetli yağmur ve rüzgar, bazı bölgelerde tarım arazilerine zarar verdi. Sera üretiminin yaygın olduğunu Samandağ ilçesinde de aniden etkisini gösteren şiddetli rüzgar, seralarda maddi zarar meydana getirdi. 

Çiftçi Nihat Arslan, “Rüzgarın etkisiyle naylonlarımız yırtıldı. Domatesler tamamen zarar gördü. 2 bin fidem rüzgara yenik düştü. Devletimizin desteğini bekliyoruz” derken çiftçi Talat Altın da serasındaki 4 bin fidenin zarar gördüğünü söyledi. Altın serasını yaptırmak için tarlasını sattığını, zararın kendisini çok üzdüğünü ifade etti.

Rüzgarın bir anda bastırdığını ve aşırı şiddetli olduğunu kaydeden Altın, “Görüyorsunuz, naylonlar, fideler hep gitti. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bin 200 metrekare alan zarar gördü. Ben 66 yaşına geldim. Böyle havayı ilk kez görüyorum” dedi.

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