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DHA
Haber Giriş: 14.09.2020 - 18:14 | Son Güncelleme:

Samandağ'da PTT şubesi karantinaya alındı

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Hatay'ın Samandağ ilçe merkezinde bulunan PTT şubesi, bir personelin Covid -19 testinin pozitif çıkması üzerine kapatılarak kantinaya alındı.

İlçe merkezindeki PTT şubesinde bir personelin Covid-19 testi pozitif çıktı. Şube kapatılırken, diğer çalışanlar evlerinde karantinaya alındı. Şubenin boşaltılmasıyla Samandağ Belediyesi ekipleri iş yerinin içinde ve araçlarda dezenfekte çalışmaları yaptı. PTT şubesinin ne kadar süreyle kapalı kalacağı konusunda ise resmi bir açıklama yapılmadı.

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