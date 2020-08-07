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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 07.08.2020 - 14:32,Son Güncelleme:

Saman yüklü TIR yandı

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Saman yüklü TIR yandı
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GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, hareket halindeki saman yüklü TIR'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde İslahiye-Hassa karayolunun 8'inci kilometresinde çıktı.

Nurdağı ilçesinden yüklediği 14 ton samanla öğle saatlerinde Hatay'a doğru giden Erhan Can (53) yönetimindeki 27 GF 430 plakalı TIR, İslahiye-Hassa karayolunun 8'inci kilometresine geldiğinde, dorsesinde yangın çıktı. Kısa sürede saman balyalarını tutuşturan alevleri fark eden Erhan Can, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında, TIR'ın dorsesindeki saman balyaları küle döndü.

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