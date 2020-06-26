Saman yüklü araçların trafikte tehlikeli seyri kamerada

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Mardin ve Şanlıurfa gibi şehirlerde hububat hasadının ardından, saman balyalarının düzensiz ve aşırı yüklendiği kamyon ve benzeri araçların diğer şehirlere tehlikeli yolculuğu devam ediyor. Karayollarında trafik denetimlerinden kaçmak için zaman zaman ara yollarda da ilerleyen araçların sürücüleri, hem kendilerini hem de görüş mesafesini etkiledikleri diğer araç sürücülerini tehlikeye atıyor. Bu tehlikeli durum kameraya yansıdı.