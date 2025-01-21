Saman balyaları ile kamufle etmiş... Şaşkına çeviren görüntü: Tam 36 metre uzunluğunda

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İl Jandarma Komutanlığı ve Eskil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eşmekaya beldesinde kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan jandarma, etrafını saman balyasıyla çevirip, 2 metre derinliğe indikten sonra 36 metre uzunluğunda tünel kazan şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Şüpheli gözaltına alınırken, tünelde 1 dedektör, 1 görüntü ünitesi, 3 detektör arama başlığı, 1 arama çubuğu, 1 görüntü ünitesi ve detektör taşıma yeleği, 1 şarj adaptörü ve 2 bakır çubuk ele geçirildi. Şüpheli, sorgulanmak üzere Eskil İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.