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Saman balyaları ile kamufle etmiş... Şaşkına çeviren görüntü: Tam 36 metre uzunluğunda

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#Aksaray#Eskil#Define
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 13:13

Aksaray'ın Eskil ilçesinde saman balyasıyla çevirdiği alanda 2 metre derinliğe inip 36 metre uzunluğunda tünel kazarak tarihi eser arayan şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ve Eskil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eşmekaya beldesinde kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan jandarma, etrafını saman balyasıyla çevirip, 2 metre derinliğe indikten sonra 36 metre uzunluğunda tünel kazan şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Saman balyaları ile kamufle etmiş... Şaşkına çeviren görüntü: Tam 36 metre uzunluğunda

Şüpheli gözaltına alınırken, tünelde 1 dedektör, 1 görüntü ünitesi, 3 detektör arama başlığı, 1 arama çubuğu, 1 görüntü ünitesi ve detektör taşıma yeleği, 1 şarj adaptörü ve 2 bakır çubuk ele geçirildi. Şüpheli, sorgulanmak üzere Eskil İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Saman balyaları ile kamufle etmiş... Şaşkına çeviren görüntü: Tam 36 metre uzunluğunda

Saman balyaları ile kamufle etmiş... Şaşkına çeviren görüntü: Tam 36 metre uzunluğunda

Saman balyaları ile kamufle etmiş... Şaşkına çeviren görüntü: Tam 36 metre uzunluğunda

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#Aksaray#Eskil#Define

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