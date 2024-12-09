Şam yolunda kavimler göçü

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Gelişmeleri izlemek için bulunduğumuz Suriye’de, muhaliflerin kontrolüne geçen Şam’a gitmek için Azez’den yola çıktık. Yaklaşık 4.5 saatte gitmemiz gereken yol, Şam’a gidiş-dönüş yolundaki yoğunluk nedeniyle 8 saat sürdü. Şam’a giden ve Şam’dan ayrılan 10 binler yollara düşmüştü. Kavimler göçünü andıran manzaralarla yoğun trafikte adeta adım adım ilerleyebildik. Tüm yol boyunca kutlamalara şahit olduk. Halep, Humus ve Hama’da siviller, Şam’a giden yolların kenarlarına toplanarak kutlamalar yapıyordu. Araçlarıyla yolculuk yapanlar ise kornalara basarak kutlamalara eşlik ediyordu. Yol boyunca her adım başı muhalif gruplarının silahlı güçleri bulunuyordu.

ŞAM DUMAN ALTINDA

Şam’a girişimizde ise Suriye rejim güçlerinin kaçarken bıraktığı onlarca tank, zırhlı araçlarla karşılaştık. Muhalif silahlı gruplar ve halkın tanklara çıkarak zafer pozu vermesi dikkat çekiyordu. Şam’a girişimizde bizi kentin birçok noktasından yükselen dumanlar karşıladı. Suriye rejim güçleri kaçarken, ateşe verdiği başta Nüfus Müdürlüğü, askeri karargâhlardaki kayıtların tutulduğu binalar hala yanıyordu. Alevlerin yükseldiği binalardaki yangının çıkarttığı duman kent üzerinde kapkara bir bulut oluşturuyordu. Şam, şehir merkezinde ise silahlı muhalif grupların zafer turuyla karşılaştık. Her noktada havaya ateş açarak zaferlerini kutlayan muhalif silahlı gruplar, kenti turluyordu. Meydanlarda toplanan yüzlerce kişi de Beşar Esad rejiminin yıkılışını kutluyordu. Zafer pozları veren halkın, Suriye rejim güçlerinin ana caddelerde terk ettiği tankların üzerine de çıkarak bol bol fotoğraf ve selfie çekmeleri dikkat çekiyordu.





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ÇÖLDE ESAD ASKERLERİ

Humus ve Şam’da silahlarını bırakarak kaçan Suriye rejim askerleri ise yollara düşmüştü. Muhaliflerin kontrolü sağlamasından sonra üniformalarını çıkartan, silahlarını bırakan rejim askerlerinin, gruplar halinde Humus’tan Şam’a, Şam’dan ise Humus ve diğer illere yürüdükleri görüldü. Yol boyunca güvenlik önlemleri alan silahlı muhalif gruplar ise yol kenarlarında yürüyen Suriye rejim askerlerini durdurup, çantalarını ve üst aramalarını yapıyordu. Çoğu 17 ile 20 yaş arası askerlerin, çöldeki yürüyüşleri ise dikkat çekiyordu. Silahlı muhalif grupların, silahlarını bırakıp sivillerin arasına karışan bazı Suriye rejim askerlerini de gözaltına aldıkları görüldü.





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ESAD’IN SARAYINI ATEŞE VERMİŞLER

Muhalif grupların, Şam’a girdiklerinde Beşar Esad’ın kullandığı Tişrin’deki Sarayı’nı ise ateşe verdikleri görüldü. Saraydan dumanlar yükseliyordu. Kentte, farklı din, mezhep mensubu halkın ise tedirgin oldukları ve evlerine kapandıkları görüldü. Şam’ın genelinde iletişim, internet sıkıntısı yaşanırken, birçok otele ise silahlı muhalif gruplar yerleşmişti. Kentte yoğun trafik dikkat çekerken, sokaklarda zafer kutlaması yapan kişilerin dışında kimsenin olmadığı da görüldü. İşyerlerinin çoğu ise kapalıydı.