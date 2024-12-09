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‘Şam tatlısı’yla kutladılar! Türkiye’nin dört bir yanında sevinç gösterileri

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#Esad#Suriyeli#Kutlama
‘Şam tatlısı’yla kutladılar Türkiye’nin dört bir yanında sevinç gösterileri
Ali Rıza AKBULUTEmin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 07:00

Esad rejiminin yıkılması üzerine Türkiye’deki Suriyeliler de İstanbul, Ankara, Hatay, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa başta olmak üzere birçok kentte sokaklara döküldü... Kutlamalara katılanlar birbirlerine Şam tatlısı ikram etti.

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İstanbul 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından dün sabah Nişantaşı’nda bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup Suriyeli muhalif, Esad rejimi aleyhine sloganlar attı. Suriye Başkonsolosluğu çalışanları da binada asılı olan Esad rejimine ait Suriye bayrağını indirdi. Sabah namazında İstanbul Fatih’teki Fatih Camisi’ne gelen Suriyeli ve Türkler, namazdan sonra Esad rejiminin düşüşünü kutladı. Kutlamalara devam eden kalabalığa farklı ilçelerden gelenler de katıldı.

BEN DE ESAD’IN CEZAEVİNDEYDİM

Kutlamalara katılan Halep doğumlu Abdulkadir İskif, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Halepliyim, inşallah devrimden sonra ülkemize geri döneceğiz. Orada refah içinde yaşayacağız. 60 yıl sonra iktidar değişti. Ben de Esad’ın hapishanelerinde bir süre kaldım. Şu an içimdeki hisleri anlatamam çünkü çok mutluyum. Orada yaşanan zulümleri gördüm. Bugün gerçekten mutluyum.”

‘Şam tatlısı’yla kutladılar Türkiye’nin dört bir yanında sevinç gösterileri


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55 yaşındaki Halep’li heykeltıraş Mustafa Tihid ise şunları söyledi: “Öncelikle Hafız Esad ve ondan sonra gelen Beşar Esad’ın düşmesi hepimizi çok mutlu etti. Çünkü Suriye’de ‘hürriyet’ ve ‘demokrasi’ kelimelerinin bir anlamı yoktu. Önceden yaşananlar tamamen bir zulümdü. Ne kültürel ne demokratik ne de siyasi bir ifade özgürlüğümüz vardı. Bugün Esad’ın düşmesiyle bu haklarımızı geri aldığımızı düşünüyorum. Fatih’i seçmemizin nedeni, Fatih Sultan Mehmet’in Suriyeliler ve Türkler tarafından ortak bir ata olarak kabul edilmesidir. Burası aynı zamanda Müslümanların ırk ayrımı olmadan bir araya geldiği bir mekân. Bugün burada Türkler, Kürtler ve Araplar birlikte bu mutluluğu paylaşıyor.”

 

‘Şam tatlısı’yla kutladılar Türkiye’nin dört bir yanında sevinç gösterileri


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#Esad#Suriyeli#Kutlama

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