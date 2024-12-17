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Şam Havalimanı açılıyor... Son yolcu Esad’dı

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#Şam Havalimanı#Esad#Muhalif
Şam Havalimanı açılıyor... Son yolcu Esad’dı
Fevzi KızılkoyunMert Gökhan Koç
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 07:00

HTŞ ve muhaliflerin ülkede kontrolü sağlamasının ardından hayatın yavaş yavaş normale döndüğü Suriye’de, Şam Uluslararası Havalimanı da yarın uçuşlara başlıyor.

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Muhaliflere bağlı silahlı güçlerin güvenlik önlemleri aldığı havalimanında temizlik yapılıyor. Elektronik sistemler elden geçiriliyor. Şam Havalimanı’ndan ilk uçuş Suriye’nin en büyük ikinci kenti olan Halep’e yapılacak. Suriye Havayolları’nın sekizi Airbus A320-20 olmak üzere 12 uçaklık bir filosu bulunuyor. İsrail’in saldırıları nedeniyle uzun süredir kapalı olan havalimanı yakın zamanda uluslararası uçuşlara da açılacak.

İKİ KATLI ÖZEL BİNA

Uçuşlara açılacak havalimanının son yolcusu ise Rusya’ya kaçan Beşar Esad’dı. Esad, askeri ve güvenlik güçleri geri çekilirken, Şam Uluslararası Havalimanı’ndan ülkeyi terk etmişti. Havalimanının VIP giriş kapısı önünde bulunan zırhlı aracın da Esad’ın havalimanına gelirken kullanıldığı araç olduğu kaydedildi. Havalimanının kontrolünü sağlayan muhalifler, havalimanı içerisinde bulunan iki katlı özel yapılmış alanın ise Esad ve ailesinin uçuş öncesi ve sonrası dinlenmesi için kullanıldığını belirtiler. İki katlı lüks binada özel mobilyalar, yatak, dinlenme, çalışma odaları, toplantı salonları ve mutfak bulunuyor.

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Şam Havalimanı açılıyor... Son yolcu Esad’dı


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#Şam Havalimanı#Esad#Muhalif

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