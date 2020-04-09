Salzburg Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

Salzburg Türk Başkonsolosluğu Avusturya ülkesinde yer almaktadır. Salzburg Türk Başkonsolosluğunda yapılacak işlemler için internet sitesinden veya çağrı merkezinden randevu alınması gerekmektedir.

Salzburg Konsolosluk

Salzburg Konsolosluk görev yerleri Salzburg, Yukarı Avusturya, Kaernten ve Tirol Eyaletleridir. Bu bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının doğum, ölüm, evlilik, adli işlemler, pasaport, noter ve askerlik gibi işlemler yapılmaktadır.

Salzburg Türk Başkonsolosluğu Adresi

Salzburg Türk Başkonsolosluğu Avusturya ülkesinde yer alan Başkonsolosluklar'dan birisidir. Salzburg Türk Başkonsolosluğu açık adresi şu şekildedir: Strubergasse 9 A-5020 Salzburg Austria

Salzburg Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası

Salzburg Türk Başkonsolosluğu çalışma saatleri pazartesi ve cuma günleri arasında saat 09:00-13:00 ile 13:00-17:00 saatleri aralığındadır. İşlem başvuruları 09:00 ile 13:00 aralığında yapılmaktadır. Salzburg Türk Başkonsolosluğu telefon numarası: +43 662 44 21 20, +43 662 44 21 33, +43 662 44 29 28