Gündem Haberleri

Salyangoz avcılığı yaparken gördüler! Karadeniz'de yine ortaya çıktı | 'Geldiler baktılar, alıp götürdüler'

Güncelleme Tarihi:

#Karadeniz#Ukrayna Füze Motoru#Sahil Güvenlik Operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2025 14:18

Artvin ve Trabzon'un ardından Zonguldaklı balıkçılar, Akçakoca açıklarında denizde Ukrayna menşeli füze intikal motoru buldu. Üzerinde patlayıcı madde bulunmadığı belirlenen motor, sahil güvenlik ekiplerince bölge komutanlığına götürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Akçakoca açıklarında salyangoz avcılığı yapan balıkçılar, denizde yabancı bir cisim fark etti. Balıkçı Tamer Yiğit, gördükleri cismin şüpheli olması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla sahil güvenlik, jandarma ve deniz polisine bildirdiklerini söyledi.

"ROKET MOTORU OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Yiğit, olay anını şöyle anlattı:

"Akçakoca açıklarında, kıyıdan yaklaşık 2 mil uzaklıkta teknemizle salyangoz avcılığı yaptığımız esnada denizde yabancı bir cisim gördük. Bunu 112 aracılığıyla sahil güvenlik, jandarma ve deniz polisine bildirdik. Geldiler, cisme baktılar. Ekipler cismi aldılar. Roket motoru olduğunu söylediler."

Salyangoz avcılığı yaparken gördüler Karadenizde yine ortaya çıktı | Geldiler baktılar, alıp götürdüler

"İNCELENMEK İÇİN GÖNDERİLDİ"

Yapılan incelemelerde cismin Ukrayna menşeli füze intikal motoru olduğu, üzerinde patlayıcı madde bulunmadığı tespit edildi. Füze motorunun, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerince incelenmek üzere Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na getirildiği öğrenildi.

Yetkililer, incelemelerin ardından motorun İstanbul'a sevk edileceğini bildirdi.

