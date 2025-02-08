‘Şalvarlı Sultanlar’ parkeye çıktı

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GEÇTİĞİMİZ ay Aksaray’a 27 kilometre uzaklıkta bulunan 35 öğrencili Koçpınar Elmacık Şehit Halil Köksal İlkokulu’nun kadın velileri bir voleybol takımı kurdu. En son okul çağlarında voleybol oynamış olan 14 kadın günlük kıyafetleriyle okul bahçesindeki voleybol sahasında kendi aralarında yaptıkları antrenman maçlarıyla kısa sürede dikkat çektiler. Takımlarına ‘Anadolu Sultanları’ adını veren kadınlar, Vodafone Sultanlar Ligi’nde Aksaray’ı temsil eden Kuzeyboru takımına maç teklif ettiler. ‘Şalvarlı Sultanlar’, 6 Şubat’ta Aksaray’daki kapalı spor salonunda parkeye çıktılar. Boy ortalaması 160 santimetre olan Anadolu Sultanları ile 180 santimetre üzerinde boy ortalamasına sahip Kuzeyboru takımı ile nefeslerin tutulduğu bir maç oynandı. Bu maçı 6 Şubat kayıplarına ithaf ettiler. Şehit Halil Köksal İlkokulu Müdürü Eyyüp Aba, 700’ü öğrenci olmak üzere yaklaşık 2 bin kişinin izlediği maçın ardından şunları söyledi:

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“Formalarımız özel olarak tasarlandı. Takımın logosunu okulumuzun öğrencileri tasarladı. Babalar ilk başta sıcak bakmamışlardı ama şimdi kendileri için ayrı bir spor takımının kurulmasını ister hale geldiler. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu bizi çok destekledi ve takımımızın başkanı oldu. Gelecekte bir okul takımı değil, şehrin takımı olmayı hedefliyoruz.”

‘KADINLAR BAŞARIR’

Anadolu Sultanları’nın, bu maçla kadınların ne isterse başarabileceğini bir kez daha gösterdiğini ifade eden Kuzeyboru takımı kaptanı Güldeniz Önal, “Maç 1-1 sonuçlandı ve dostluk kazandı. Onlarla gurur duyuyorum. Bunu başardıkları ve bizimle oldukları için tüylerim hâlâ diken diken. Burada çocukları onlara ‘Anne yapabilirsin’ diye seslendi. Gerçekten çok etkileyici anlar yaşandı” dedi.

HERKES İÇİN BÜYÜK GURUR

AKSARAY Şehit Nazmi Mengi Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve takımın gönüllü antrenörü Hanifi Mucuk, “Hepimiz için çok büyük bir gurur oldu” derken, Fatma Köksal da maçtan alınlarının akıyla çıktıklarını söyledi. Hafize Göktaş, “Kuzeyboru ile maç yapabileceğimize başta eşim olmak üzere kimse inanmıyordu. Ancak şimdi tüm söylediklerinden pişman olduğunu düşünüyorum” dedi. Emre Göktaş ise eşiyle gurur duyduğunu ifade etti.

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‘TAKIM VELİLERE MESAJLAR VERİYOR’

AKSARAY Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu da şunları söyledi: “Bu maç ile Anadolu kadınının yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını yeniden gördük. Anadolu Sultanları takımı, velilerin eğitim öğretime önem vermesi gerektiği konusunda da önemli bir mesaj veriyor. Eğitimdeki başarının sırrı anne babaların eğitim öğretime aktif katılmasıdır. Bu etkinlik de bunu göstermiş oldu.”