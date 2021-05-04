‘Şalter indirme’ davasında onama
Eskişehir’de Ali İsmail Korkmaz’ın sokakta darp edildiği sırada, olay yerini gören otelin güvenlik kameralarının kayıt yapmasını engelleyen otel sahibi ve bir polis memurunun yargılandığı davada temyiz incelemesi tamamlandı.
Yargıtay 8. Ceza Dairesi, otel sahibine verilen beraat kararını onaylarken, sanık polis memuru hakkında “ceza verilmesine yer olmadığına” hükmetti. Gezi eylemleri sırasında 3 Haziran 2013 günü üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz darp edilerek öldürülmüştü. Dava dosyasına göre Korkmaz dövülürken, olay yerini gören otelin güvenlik kameraları kayıt yapmasın diye otelin elektrik şalteri indirilmişti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, şalteri indiren otel sahibi Erdoğan Gözseçen ile şalterin indirilmesini isteyen polis memuru Hüseyin Engin hakkında “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı. Mahkeme her iki sanık hakkında “inandırıcı deliller bulunmadığı”ndan beraat kararı vermişti.
BAŞKAN VEKİLİ: CEZA VERİLMELİYDİ
Temyiz incelemesi tamamlanırken Yargıtay 8. Daire Başkanvekili, otel yetkilisi hakkında verilen beraat kararına karşı çıktı. Daire Başkanvekili, polisin talebi üzerine sanık Erdoğan’ın kamerayı etkisizleştirerek suç delillerini gizlediğini belirtti.
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