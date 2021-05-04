‘Şalter indirme’ davasında onama

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, otel sahibine verilen beraat kararını onaylarken, sanık polis memuru hakkında “ceza verilmesine yer olmadığına” hükmetti. Gezi eylemleri sırasında 3 Haziran 2013 günü üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz darp edilerek öldürülmüştü. Dava dosyasına göre Korkmaz dövülürken, olay yerini gören otelin güvenlik kameraları kayıt yapmasın diye otelin elektrik şalteri indirilmişti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, şalteri indiren otel sahibi Erdoğan Gözseçen ile şalterin indirilmesini isteyen polis memuru Hüseyin Engin hakkında “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı. Mahkeme her iki sanık hakkında “inandırıcı deliller bulunmadığı”ndan beraat kararı vermişti.

BAŞKAN VEKİLİ: CEZA VERİLMELİYDİ

Temyiz incelemesi tamamlanırken Yargıtay 8. Daire Başkanvekili, otel yetkilisi hakkında verilen beraat kararına karşı çıktı. Daire Başkanvekili, polisin talebi üzerine sanık Erdoğan’ın kamerayı etkisizleştirerek suç delillerini gizlediğini belirtti.

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