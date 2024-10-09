Salonlar boşaltıldı gazeteciler çıkarıldı... Meclis’te gizli oturum

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek” açıklamaları üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, savaş riski olup olmadığı konusunda TBMM’ye bilgi verilmesini talep etmişti. Dün toplanan TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti Başkanvekili Abdulhamit Gül, oturumun kapalı yapılmasına yönelik önerge verdi. Önerge iktidar ve muhalefet milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

Kapalı oturumda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Meclis’i bilgilendirdi.

BAKANLAR ANLATTI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, milletvekilleri dışındaki dinleyicilerin ve görevlilerin dışarıya çıkmalarını istedi. İdare amirlerinden de salonun boşaltılmasını temin etmelerini isteyen Kurtulmuş, yeminli stenografların ve yeminli görevlilerin salonda kalmalarını oylamaya sundu. Salonun ve kulislerin boşaltılması için de birleşime 5 dakika ara verildi. Danışma Kurul’un önerisi ile Dışişleri Bakanı Fidan ve Milli Savunma Bakanı Güler’in 30’ar dakika konuşmasına karar verildi. Parti grupları için 20’şer, grubu bulunmayan iki milletvekili için ise 5’er dakika konuşma süresi belirlendi.

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FİLİSTİN ATKISIYLA

Filistin atkısıyla salona gelen Başkan Kurtulmuş da kapalı oturum öncesinde yaptığı konuşmada özetle şu mesajları verdi: “İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırıma varan büyük insanlık suçları ve son günlerde özellikle Lübnan’a karşı neredeyse bütün dünyaya naklen seyrettirdiği saldırıları dolayısıyla bölgede yayılma ve büyük bir milli güvenlik tehdidi haline gelen İsrail saldırganlığı konusunda TBMM’nin bilgilendirilmesi için bu özel oturumu gerçekleştireceğiz.

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TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan 'ı işgal girişiminin ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı kapalı oturum için toplandı.

İSRAİL’İN İŞGAL PLANLARI

İsrail’in işgal planları geçen yıl başlamadı. Bu süreç, devam eden tarihsel bir sürecin üçüncü halkasıdır. Bu senaryonun birinci perdesi 1917 yılında Osmanlı, Filistin topraklarından çekilmek mecburiyetinde kaldığında orada ilan edilen İngiliz mandasıyla uygulamaya konulmuştu. Senaryonun ikinci perdesi ise 2003’de ABD’nin Irak’ı işgaliyle birlikte açılmıştı.

HASSAS BİR NOKTADA

2023’le birlikte başlayan süreçte ise İsrail altın vuruşu gerçekleştirmek istiyor. Milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz İsrail’in bölgedeki yayılmacı politikaları sonrasında TBMM olarak birlik içerisinde bölgedeki politikalara karşı emin adımlarla ilerlememiz gerekir.”

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‘HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİLER’

Kapalı oturumun ardından CHP lideri Özel, “Bilmediğimiz hiçbir şey söylemediler” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Yürütmenin başında olan kişi, ‘İsrail Türkiye’ye saldıracak’ deyip dönüp gidemez. Bugünden yarına Türkiye’ye saldıracaklarına dair, hiçbir şey yok. Erdoğan, o lafı, Türkiye’nin en çok konuşulan konusu yoksulluk, işsizlik olduğu için; Türkiye hayat pahalılığını konuşmasın diye ortaya attı” dedi. İYİ Parti Lideri Dervişoğlu da sosyal medyadan “Söz alacağı duyurulan iki Bakanın, toplantının gizli yapılmasını gerektirecek hiçbir şeyi söylemeyeceklerinden eminiz” mesajı paylaştı.

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YEMİNLİ STENOGRAFLAR SAĞIR-DİLSİZ KAVASLAR

Genel Kurul’daki kapalı oturumda yeminli stenografların ve görevlilerin yanı sıra sağır-dilsiz kavaslar görev aldı. Genel Kurul salonunun açıldığı kulisler ile basın koridorunda salona bitişik basın büroları da boşaltıldı.

Kapalı oturum kararının ardından Genel Kurul’daki basın locası ve basın koridoru ile Genel Kurul salonunun yakınındaki odalar boşaltılarak kilitlendi.

10 YIL BOYUNCA SIR OLARAK SAKLANACAK

Gizli görüşme tutanakları 10 yıl boyunca sır olarak saklanacak. Kapalı oturumun tutanağı bir zarfa konularak görevli kâtip üyelerce mumla mühürlenecek ve Meclis arşivine kaldırılacak. Toplantıda konuşulan tüm bilgiler devlet sırrı kabul ediliyor ve katılan milletvekillerinin konuyla ilgili açıklama yapması da yasaklanıyor. 10 yıllık süre dolduğunda tutanaklar, grubu bulunan partilerin temsil edildiği Danışma Kurulu’nun teklifi üzerine Meclis Genel Kurulu’ndaki oylamayla açılabiliyor.