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Sally’den 128 gündür haber yok... Babasından yürek dağlayan sözler

#Eskişehir#Sally Ali Challab Al-Abbood#Amjed Mohsin Mohammed

Eskişehir’de 2 Eylül 2021’de ortadan kaybolan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood’dan 128 gündür hiçbir haber alınamıyor. Polisin çalışmaları sürerken, ailesinin üzüntü içindeki bekleyişi sürüyor. Geçmiş dönemde Saddam Hüseyin’in ordusunda subay olarak görev yapan ve gazi olan Sally’nin babası Ali Challab Al-Abbood, "Ona mezar yaptırmak, dua etmek istiyoruz. O yüzden bir parça, sadece bizim için bir parça yeterli” sözleriyle yürekleri dağladı.

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Arkadaşları ile kahve içeceğini söyleyerek 2 Eylül 2021 Perşembe günü evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Sally Ali Challab Al-Abbood için bekleyiş devam ediyor. Aradan geçen 128 güne rağmen yaşadığına dair hiçbir haber alınamayan 20 yaşındaki Irak uyruklu genç kız için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı ekiplerin çalışmaları sonuç vermedi.

Sally’den 128 gündür haber yok... Babasından yürek dağlayan sözler

BULGARİSTAN’A KAÇARKEN YAKALANDI VE TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında incelenene güvenlik kamerası görüntülerinde Sally Ali Challab Al-Abbood’un en son Amjed Mohsin Mohammed’in evine girdiği ve bir daha çıkmadığı tespit edildi. Kayıp genç kızın son görüştüğü kişi olarak 2 kez ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakılan Amjed Mohsin Mohammed, 22 Eylül 2021’de yasa dışı yollarla Bulgaristan’a kaçmak üzereyken yakalandı. İstanbul’dan Kırklareli’ne geçen ve başkanın adına düzenlenen sahte kimliği kullandığı tespit edilen Amjed Mohsin Mohammed, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sally’den 128 gündür haber yok... Babasından yürek dağlayan sözler

BALTA, BIÇAK, ÇORAP VE ÇANTADA KAN İZLERİ BULUNDU

Sally’nin kaybolmasının üzerinden geçen 21 günün ardından 23 Eylül 2021’de tutuklu yargılanarak cezaevine gönderilen Amjed Mohsin Mohammed’in evinde polis ekipleri incelemelerine devam etti. Şüphelinin evinin yakınlarında bulunan bir hırdavatçıdan ilk önce balta aldığı ve kullanamadığını söyleyerek testereyle değiştirdiği öğrenildi. Ayrıca naylon ve poşet benzeri ürünler alarak evine dönmesi üzerine incelemeler derinleştirildi. Şüphelinin iade ettiği balta ile evinde bulunan testere, bıçak, çorap ve çantada kan izlerine rastlandı. Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü’nde incelenen malzemelerde kan izlerinin Sally Ali Challab Al-Abbood’a ait olduğu tespit edildi.

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SALLY ALİ CHALLAB AL-ABBOOD ŞEHİR ÇÖPLÜĞÜNDE ARANDI

Bulunan delilleri birleştiren polis ekipleri, Sally Ali Challab Al-Abbood’un Amjed Mohsin Mohammed tarafından öldürüldüğü ve parçalara ayrılarak evden çıkarıldığı ihtimali üzerine yoğunlaştı. İncelenen güvenlik kameraları görüntülerinde Amjed Mohsin Mohammed’in birkaç defa elinde çöp poşetleriyle evinden çıktığı da tespit edilmesi üzerine bu ihtimal daha da güçlendi. Bulgular üzerine hareket eden polis ekipleri 24 Eylül 2021’de şehir çöplüğünde arama çalışmalarına başladı. Iraklı genç kızın yaşadığına dair ümitlerin azaldığı günlerde polis ekiplerinin şehir çöplüğünde yaptığı arama çalışmaları da sonuç vermedi.

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Sally’den 128 gündür haber yok... Babasından yürek dağlayan sözler

ARKADAŞLARI SALLY’İ ANMAK İÇİN TOPLANDI

Gelişmelerin üzerine Sally Ali Challab Al-Abbood’un bulunması yönündeki umutların iyice azalmasıyla yakınları 25 Eylül 2021’de bir araya geldi. Vakit geçirmeyi en sevdiği parkta toplanan arkadaşları ve kardeşi, geleneklerine uygun şekilde Sally’i andı. Resminin çevresinde yakılan mumlarla Sally’nin arkadaşları duygusal anlar yaşadı.

Sally’den 128 gündür haber yok... Babasından yürek dağlayan sözler

AİLESİNİN TEK İSTEĞİ BİR MEZAR OLDU

Ekiplerin çalışmalarından alınamayan sonuç doğrultusunda Sally Ali Challab Al-Abbood’un yaşadığı yönündeki umutlar tükenme noktasına geldi. Geçmiş dönemde Saddam Hüseyin’in ordusunda subay olarak görev yapan ve gazi olan Sally’nin babası Ali Challab Al-Abbood, çaresizliğini dile getirdi. Umutlarının artık tükendiğini belirten acılı baba, “Kızımın parmağı dahi olsa bulunmasını istiyoruz. Ona mezar yaptırmak, dua etmek istiyoruz. O yüzden bir parça, sadece bizim için bir parça yeterli” sözleriyle yürekleri dağladı. Sally’nin 19 yaşındaki kız kardeşi Tabarek Ali Challab Al-Abbood ise “Gücümüz tükendi. Sally’i bulmak istiyoruz. İnsanın öldükten sonra bir mezarı olması hakkıdır. Neden kardeşimin bir mezarı olmasın? Bu onun hakkı” sözleriyle sitemini dile getirdi.

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Sally’den 128 gündür haber yok... Babasından yürek dağlayan sözler

Aradan geçen 128 güne rağmen yaşadığına dair tek bir haber alınamayan Sally Ali Challab Al-Abbood için tüm ümitler neredeyse tükendi. Sally’i öldürdüğü ve parçalara ayırdığı şüphesiyle Amjed Mohsin Mohammed tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sally’nin ailesi ise Türkiye’nin en güvenli şehri olarak bildikleri Eskişehir’de kızlarını kaybetmenin acısıyla, İstanbul’a yerleşti.

Sally’den 128 gündür haber yok... Babasından yürek dağlayan sözler

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eskişehir#Sally Ali Challab Al-Abbood#Amjed Mohsin Mohammed

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