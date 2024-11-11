Salim Güran'ın oğlundan Nevzat Bahtiyar'a tehdit! Paylaşımı sonrası sosyal medya hesabını kapattı

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Narin Güran cinayeti davasında ara kararın açıklanmasının ardından hakim karşısına çıkan tutuklu amca Salim Güran'ın oğlu Devran Güran sosyal medyadan Nevzat Bahtiyar hakkında tehdit mesajları yayınladı.

8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesinin ardından açılan davada, sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve cesedi taşıdığı iddia edilen Nevzat Bahtiyar hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine karar verdi.

NEVZAT BAHTİYAR'A TEHDİT

Ara kararın açıklanmasının ardından yeni bir gelişme daha gündeme geldi. Amca Salim Güran'ın oğlu Devran Güran'ın sosyal medyadan yaptığı tehdit mesajı ortaya çıktı. Devran Güran'ın Nevzat Bahtiyar'ı hedef alarak yaptığı paylaşımda "Aalçaklara kar yağıyor üşümedin mi sen bu işin sonunu düşünmedin mi ? Nevzo k........!" ifadeleri yer aldı.

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Devran Güran, paylaşımları tepki çekince sosyal medya hesabını kapattı.

NİHAT ULUDAĞ: PAYLAŞIM OLDUKÇA TEHDİTVARİ

Paylaşımla ilgili konuşan CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, "Yeni paylaşımı oldukça tehditvari. Salim Güran’ın oğlu Devran Güran tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı. ‘Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi Nevzo’ diyor. Nevzat Bahtiyar’a tehdit algısı oluşturmuş. Buradan anlıyoruz ki Nevzat Bahtiyar ailenin radarına girmiş, tehdidine girmiş. Devam eden soruşturmada Ali Rıza Güran’ın Nevzat Bahtiyar’a bir tarla teklifi iddiası olmuştu. Nevzat Bahtiyar bana direk gelmedi ama kardeşime böyle bir teklif olmuş. Ali Rıza Güran bu iddiayı reddetmişti. Anladığımız kadarı ile uzlaşı çalışmaları sonuçsuz kalmış. Süreç tehditvari aşamalara gitmiş. Daha önce bir kişinin 'kalaşnikofla hepinizi tararım' diye ses kaydı vardı. Bu da araştırılıyor kime ait olduğuna dair. Güran ailesi savcılık makamının iddialarını çürütmek için hamleler yapıyor. Türk kamuoyu beklerdi ki aile, evlatlarının katilini arasın. Suçlu kim denilecek bir bakış olmalıydı ama olmadı" ifadelerini kullandı.

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"BU OLAYDA İŞKENCE OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Nihat Uludağ, "Ailenin de soruşturmaya ilişkin bildiklerini söylemesi lazım. Ancak gördüğümüz aile kendini korumaya yönelik ifade veriyor. Fiziki deliller var fakat aile birer birer mahkeme sürecinde karar değiştirdiler. İşkenceyle ifade verdiklerini söylediler. Bu olayda işkence olması mümkün değil. Tüm Türkiye'nin odaklandığı bir dava bu. Gözaltındakiler her gün hastaneye götürülüp sağlık raporu alınır. Bu raporlarda darp olduğuna dair bir şey yok. Avukat ordusu devreye girdikten sonra bir anda işkence iddiaları ortaya çıktı" diye konuştu.

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MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI

Öte yandan Diyarbakır'da Narin Güran (8) cinayetine ilişkin görülen ilk duruşma 3 gün dürmüştü. Mahkeme heyetinin verdiği ara kararda şu ifadelere yer verilmişti:

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1- Müşteki Arif Güran ve vekilinin katılına taleplerinin kabulü ile UYAP’ta katılan olarak sıfatının değiştirilmesine,

2- Diyarbakır Barosu'nun katılına talebinin kabulü ile UYAP’ta katılan olarak sıfatının değiştirilmesine, mahkememize sunmuş olduğu dilekçelerinde yer alana vekillerin UYAP’a eklenmesine,

3- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın katılma talebinin kabulü ile UYAP’ta katılan olarak sıfatının değiştirilmesine,

4- Katılan Arif Güran vekilinin Baran Güran isimli şahsın müşteki olarak dosyaya eklenmesi talebinin reddine,

5- 7, 8, 9 Kasım tarihlerinde yapılan duruşmanın SEGBİS vasıtasıyla kayıt altına alındığı anlaşıldığından, çözümü yapılması için mahkememiz kalem personelinin görevlendirilmesine,

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6- 7, 8, 9 Kasım tarihlerinde yapılan duruşmanın harici bir kamera ile kayıt altına alındığı anlaşıldığından, Diyarbakır CBS’ye müzekkere yazılarak söz konusu duruşma görüntülerinin hard disk ortamında mahkememize gönderilmesinin istenmesine,

7- Duruşma öncesi ve duruşma sırasında dosya taraflarının olay yerini gösterir kamera görüntülerinin istendiği, duruşma sırasında söz konusu görüntülerin hard disk ve flaş bellek ortamında Diyarbakır CBS tarafından mahkememize gönderildiği anlaşıldığından, ilgili hard disk ve flaş belleğin dosya arasına alınmasına, dosya taraflarına söz konusu hard disk ve flaş belleği istemeleri halinde bir örneğin verilmesine,

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8- 7 No'lu ara kararda belirtilen görüntülerin yer aldığı hard disk ve flaş belleğin dosya taraflarının taleplerini karşılamadığının tespitinin dosya taraflarının talebi ile anlaşılması karşısında gelecek celse beklenmeksizin ilgili talepleri mahkeme heyetince ivedi karar verilerek söz konusu eksikliğin giderilmesine, yine ilgili video kayıtları hakkında başkaca bir talebin olması halinde duruşma günü beklenmeksizin ivedi bir şekilde bu hususun değerlendirilmesine,

9- Dosya taraflarının R.A. isimli şahsın tanık olarak dinletme taleplerinin dosyanın muktezası da göz önüne alındığında ileride herhangi bir tartışmaya mahal vermemek için tanık olarak dinlenmesi talebinin kabulüne, şahsın 18 yaşından küçük olduğu ve mahkememizde yapılan gözlemlerde kendisini duruşmada rahatça ifade edemeyeceği izlenimini uyanması karşısında AGO’da bir uzman eşliğinde beyanlarının alınması için gerekli işlemlerin yapılmasına, tanığın duruşma günü tutuklu olması halinde celbine, tutuksuz olması halinde zorla getirme emri düzenlenmesine,

10- 21 DBP 605 plaka sayılı aracın olay günü PTS kayıtlarının Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’nden istenilmesine,

11- Dosya arasında daraltılmış baz olarak adlandırılan raporun içeriği dikkate alındığında, Diyarbakır CBS’ye müzekkere yazılarak raporu hazırlayan kişilerin hangi yöntemle, hangi baz bilgilerini kullanarak, hangi cihazlar ile ve yine hangi kriterlere uyarak ve dayandıkları bilimsel tekniklerin neler olduklarını gösterir ve sapma paylarının olup olmadığını belirtir ayrıntılı ek rapor aldırılmasına,

12- Memorial Hastanesine ait 22.08 2024 tarihinde 01.00- 02.00 arasındaki bütün kamera kayıtlarının mahkememize gönderilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına,

13- Her ne kadar sanıklar müdafinin Mehmet Sait Tek, MOBESE, Dara 2 ve Hatip Kaya görüntülerini talep etmişlerse de Diyarbakır CBS tarafından gönderilen söz konusu görüntülerinin olup olmadığının sanıklar müdafi tarafından kontrol edilmesine, eğer bu konuda bir eksiklik varsa celse arasında mahkememize talepte bulunmalarına, söz konusu talebin duruşma günü beklenmeksizin ivedi bir şekilde değerlendirilmesine,

14- Sanıklar müdafinin talep ettiği Şahin Göz isimli kameranın harici olarak elde edilen bilgilerde kayıt yapmadığının belirtilmesi karşısında söz konusu kameranın olay günü 15:00- 17:00 saatleri arasında kayıt yapıp yapmadığını gösterir varsa kamera kayıtlarının mahkememize gönderilmesinin istenilmesine, eğer kayıt yapıyor ise yine ilgili kaydın mahkememize gönderilmesi için Bağlar ilçe Jandarma’dan istenilmesine,

15- Yukarıda kurulan ara kararlar dışında dosya taraflarının duruşmada belirttikleri talepler dışında başkaca tevsi tahkikat talepleri varsa duruşma günü beklenmeksizin mahkememize bildirmelerinin ihtarına,

16- Yukarıda belirtilen tevsi tahkikat talepleri dışında dosya taraflarının diğer tevsi tahkikat taleplerinin reddine,

17- Yine yukarıdaki yazıların cevabi yazılan geldiğinde dosyanın varsa tevsi tahkikat talebi yoksa mütalaa hazırlanması için Diyarbakır CBS'ye tevdine,

18- Mahkememizce tensip ara kararında belirtilen 5 ve 6 nolu ara kararların yeniden yerine getirilmesi için ilgili işlemlerin yapılmasına,

19- Tutuklu sanıkların üzerine yüklenen suçların CMK’nın 100/1 maddesinde sayılan katalog suçlarından olması, bu nedenle 5271 Sayılı CMK'nın 100/3 maddesine göre tutuklama nedeninin dosyada var sayılması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5. Maddesinde öngörülen geçerli şüphe sebeplerinin, 1982 Anayasasının 19. Maddesinde belirtilen kuvvetli belirtinin ve CMK’nın 100/1 maddesinde öngörülen kuvvetli suç şüphesinin gösterir bilirkişi raporları, kriminal raporları, sanık beyanları ve baz verileri gibi somut delillerin dosya içerisinde mevcut olması müsnet suç için kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı nazara alındığında, sanığın kaçma, saklanma yakalanmama ihtimalinin bulunması nazara alındığından sanıkların tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına, sanıkların tutukluluk durumunun 04.12.2024 tarihinde incelemeye alınmasına, bu nedenlerle duruşmanın 26 Aralık 2024 tarih ve saat 09.00’a bırakılmasına karar verildi.