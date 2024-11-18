Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu gün yaptığı telefon konuşması ortaya çıktı

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Narin'in kaybolduğu gün amca Salim Güran'ın yaptığı telefon görüşmeleri ortaya çıktı. Jandarma komutanıyla arasındaki diyalog, kayıtlara böyle yansıdı.

EVE DÖNERKEN KAYBOLDU

21 Ağustos günü, Kur'an kursundan evine dönerken kaybolmuştu 8 yaşındaki Narin. Cansız bedeni ise 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde taşların altına gömülü halde bulundu.

"SALİM GÜRAN'IN TALİMATIYLA YAPTIM"

Narin'i oraya gömen komşu Nevzat Bahtiyar'dı. Her şeyi amca Salim Güran'ın talimatıyla yaptığını söyledi.

JANDARMA KOMUTANI İLE KONUŞMUŞ

Yaşananların ardından amca Salim Güran, önce Jandarma komutanı ile konuşmuş. Komutana Narin'in son görüldüğü yeri söylüyor ve "En son onu 3'te filan görmüşler 3-3 buçukta o anda da iki kişi de Çingene arabası görmüşler. Kırmızı eski bir araba görmüşler, ondan şüpheleniyoruz" diyor.

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DEVLET SU İŞLERİ YETKİLİLERİ İLE DE KONUŞMUŞ

Jandarma binden fazla aracı aradı o şüphe ile. Salim Güran süreçte, Devlet Su İşleri yetkilileri ile de konuştu.

AİLESİ İLE GÖRÜŞMÜŞ

Öte yandan Narin'in abisi Enes Güran'ın da aile bireyleri ile yaptığı görüntülü görüşme de ortaya çıktı. Enes Güran'ın rahatlığı ve yaşanan diyaloglar, bu kadarına da pes dedirtti.

"NARİN, DİŞ FIRÇAMI KULLANMIŞ..."

Enes Güran, ilk olarak kardeşi Baran Güran'la konuşuyor. Enes, Narin'in diş fırçasını kullandığını, bunun sorun yaratıp yaratmayacağını soruyor abisi Baran'a. Aldığı yanıt ise "Diş izi var mı yok mu diye aldılar. Sen endişe etme, ondan bir şey olmaz" oluyor.

"ONU CEZAEVİNDE HALLEDERLER"

Enes Güran, Narin'in cansız bedenini dereye gömen Nevzat Bahtiyar'ı işaret ederek, "Onu cezaevinde hallederler" ifadesini kullanıyor.