MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSalihli'de uyuşturucuya 6 tutuklama
GeriGündem Salihli'de uyuşturucuya 6 tutuklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)
Haber Giriş: 28.07.2020 - 16:47,Son Güncelleme:

Salihli'de uyuşturucuya 6 tutuklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Salihli'de uyuşturucuya 6 tutuklama
Abone Olgoogle-news

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 2 aylık takip sonucu düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 6 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Yaklaşık 2 ay süren planlı çalışmada 141 gram metamfetamin, 4 gram esrar, 2 gram skunk, 112 adet sentetik hap, 31 adet ecstasy, 9 adet uyuşturucu madde alımında kullanılan aparat, 1 hassas terazi, 2 tabanca, 79 mermi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 500 lira ele geçirildi. Operasyonla C.A, K.D, Ü.Ç, S.K, İ.H.Y ve A.S gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, tutuklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle