Salihli'de uyuşturucuya 6 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Yaklaşık 2 ay süren planlı çalışmada 141 gram metamfetamin, 4 gram esrar, 2 gram skunk, 112 adet sentetik hap, 31 adet ecstasy, 9 adet uyuşturucu madde alımında kullanılan aparat, 1 hassas terazi, 2 tabanca, 79 mermi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 500 lira ele geçirildi. Operasyonla C.A, K.D, Ü.Ç, S.K, İ.H.Y ve A.S gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, tutuklandı.