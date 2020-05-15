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Emre SAÇLI/SALİHLİ(Manisa), (DHA)
Haber Giriş: 15.05.2020 - 17:27,Son Güncelleme:

Salihli'de sokağa çıkma yasağı öncesinde helikopterli denetim yapıldı

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Salihli'de sokağa çıkma yasağı öncesinde helikopterli denetim yapıldı
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MANİSA'nın Salihli ilçesinde jandarma trafik ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında aralarında Manisa'nın da yer aldığı 15 ilde uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara-İzmir Karayolu Durasıllı Kontrol noktasında trafik uygulaması yaptı. 1'i motosikletli 3 trafik timi, 1 asayiş ekibi ve 1 bölge trafik ekibinden oluşan toplam 16 personelin katılımı ile gerçekleştirilen denetim yaklaşık 2 saat sürdü.

Uygulamaya bir helikopter de havadan destek verdi. Denetimde, trafik kurallarına uymayan sürücüler havadan tespit edildi. 139 araç kontrol edilerek, 115 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı.

Ateş ölçümü de yapılan uygulamada ceza kesilmediği öğrenildi.

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