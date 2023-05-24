Salihli'de DEAŞ'ın hücre evine baskın: 2 gözaltı

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Salihli'de tespit ettikleri hücre evi olarak değerlendirilen bir eve dün saat 23.00 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyonda, evde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere Manisa İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şüphelilerin Türkiye'ye giriş yapmadan önce DEAŞ terör örgütünde aktif olarak görev aldıkları tespit edildiği bildirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.