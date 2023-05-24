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Salihli'de DEAŞ'ın hücre evine baskın: 2 gözaltı

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#Manisa#Deaş#Operasyon
Salihlide DEAŞın hücre evine baskın: 2 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 20:04

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Salihli'de tespit ettikleri hücre evi olarak değerlendirilen bir eve dün saat 23.00 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyonda, evde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere Manisa İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şüphelilerin Türkiye'ye giriş yapmadan önce DEAŞ terör örgütünde aktif olarak görev aldıkları tespit edildiği bildirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. 

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#Manisa#Deaş#Operasyon

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