Salihli'de 705 litre sahte içki ele geçirildi
MANİSA'nın Salihli ilçesindeki bir eve yapılan operasyonda, 705 litre sahte rakı ve şarap ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sart Karakol Komutanlığı ekipleri, Sart Mahallesi'ndeki G.Ş.'ye (54) ait evden yoğun anason kokusu geldiği ihbarıyla harekete geçti. Dün alınan arama kararı sonrası ev ve eklentileri kontrol edildi. Aramada 105 litre sahte rakı, 600 litre sahte şarap, 2 kilo anason ve alkol üretiminde kullanılan materyaller ele geçirildi.
Olayla ilgili G.Ş. gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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