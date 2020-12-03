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Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)
Haber Giriş: 03.12.2020 - 15:06 | Son Güncelleme:

Salihli'de 5 bin 494 litre yağ türevli akaryakıt ele geçirildi

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Salihli'de 5 bin 494 litre yağ türevli akaryakıt ele geçirildi
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MANİSA'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 bin 494 litre yağ türevli akaryakıt ele geçirildi.

Salihlide 5 bin 494 litre yağ türevli akaryakıt ele geçirildi
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Salihli'ye kaçak akaryakıt getiren ve yağ türevli akaryakıt üretip satan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. A.Y.’ye ait iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramada, 5 bin 494 litre yağ türevli akaryakıt, bin litre kapasiteli metal kazan, 1 akaryakıt aktarımında kullanılan pompa düzeneği ile 7 metre uzunluğunda akaryakıt aktarımında kullanıldığı değerlendirilen hortum ele geçirildi. İş yeri sahibi A.Y. hakkında adli işlem yapıldı.

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