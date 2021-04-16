Salihli Ovası'nda fideler toprakla buluşuyor

Havaların ısınmasıyla Salihli Ovası'ndaki hareketlilik arttı. 70 bin dekar alanda üretimin yapıldığı ovadaki tarlalara domates, karpuz, kavun, biber, patlıcan ve mısır ekimine başlandı. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, çiftçileri tarlada ziyaret etti. Fidelerin toprakla buluşmaya başladığını belirten Yalvaç, "Nisan ayı itibariyle ekimine başlanan ürünlerimizin haziran ayı başında hasadına başlanılacaktır. Hasat edilen karpuz, biber, patlıcan, domates, mısır Türkiye'nin her yerine gidecek, pazarda ve marketlerde yerini alacaktır. Biz üreten çiftçimizle, onur ve gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Domates dikimine başladıklarını belirten üretici Turgay Başgönül, "Ülkemizin ve dünyanın geçtiği zor günlerde üretime devam ediyoruz. Rafların boş kalmaması için artırarak üretmeye devam edeceğiz. Üretim aksamasın, insanlarımız mağdur olmasın diye çiftçimiz elinden ne geliyorsa yapıyor. Buna inancımız tam. Yeter ki devletimiz, hükümetimiz, bizlere hem mazot, gübre desteklemesinde, hem de piyasa dengelemesinde çiftçisine sahip çıksın" diye konuştu. 30 yıllık domates üretici Turan Karahan, baharın gelmesiyle birlikte domates dikimine başladıklarını söyledi. Diktikleri fidelerin 3 ay sonra ürün verip, hasadına başlayacaklarını anlatan Karahan, "Fidelerimizi kimisini kendimiz yetiştirip, kimisini tedarik ediyoruz. Biz üretiyoruz, devletimiz ve hükümetimizden beklentimiz mazot ve gübre desteğinin biraz daha artırılması" dedi. Adala Mahallesindeki üreticilerden Muammer Beyazçiçek, karpuz fidanlarını toprakla buluşturmaya başladıklarını belirtip "Allah nasip ederse, bu karpuz fidanları 90 gün sonra ürün verecek ve hasadına başlayacağız. Hasat ettiğimiz karpuzları da İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin her yerine göndereceğiz" dedi.

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