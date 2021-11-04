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Saliha Toker'i boğarak öldüren emekli öğretmenin cezası onandı

#Kayseri#Kadın Cinayeti#Saliha Toker
Saliha Tokeri boğarak öldüren emekli öğretmenin cezası onandı

Kayseri'de 13 yıl önce ortadan kaybolan Saliha Toker'i (32) boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapse çarptırılan emekli öğretmen Hasan Bulut'un (70) cezası, Yargıtay tarafından onandı.

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Develi ilçesinde yaşayan Saliha Toker, 28 Kasım 2006 tarihinde 10 ve 11 yaşlarındaki kızlarını okula gönderdikten sonra ortadan kayboldu. Toker'in kaybolmasındaki sır, 13 yıl sonra aralandı. Polisin yaptığı araştırmada, eşinden boşandıktan sonra çocuklarıyla yaşayan Saliha Toker'in, son olarak Kayseri'de yaşayan ve o zaman 57 yaşında olan Hasan Bulut ile görüştüğü belirlendi. Emekli öğretmen Hasan Bulut gözaltına alındı. Bulut, sorgusunda cinayeti itiraf etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Bulut, Saliha Toker'i, Kocasinan ilçesindeki Erkilet Hıdırellez Tepesi'ne götürüp, boğarak öldürdüğünü söyledi. Hasan Bulut, tutuklandı. Bulut’un cesedi gömüp, etrafını taşlarla çevirdiğini söylediği bölgede yapılan aramalarda Saliha Toker'in cesedine ulaşılamadı. Toker'in cesedinin, yaban hayvanları tarafından parçalanmış olabileceği değerlendirildi.

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Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Hasan Bulut, geçen yıl 17 Ocak'taki karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

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Saliha Tokeri boğarak öldüren emekli öğretmenin cezası onandı

Duruşmada Saliha Toker’in kızı D.A. ile kız kardeşi Ü.T. ve avukatları da hazır bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmaya müdahil oldu.

'BEN ÖLDÜRMEDİM'

Sanık Hasan Bulut, poliste baskı altında ifade verdiğini, Saliha Toker'i öldürmediğini ve kendisine komplo kurulduğunu öne süren sanık Bulut, "Saliha'yı en son Erkilet'te götürmüştüm. Yardımcı olmaya çalıştım. Sonra arabadan inmişti. Arabaya binmesini istememe rağmen binmedi. Gözaltına alınınca baskı altındaydım. Polislerle de oraya gittim. Baskıdan kurtulma adına inanmaları için Saliha'yı yolun kenarında bırakmama rağmen, biraz uzaklaşarak, 'burada öldürdüm' dedim. Öldürdükten sonra ne yaptığımı sorduklarında da ruhuna Fatiha okuyarak oradan ayrıldığımı söyledim. Adaletinize güveniyorum. Kesinlikle Saliha kızımızı ben öldürmedim" ifadelerini kullandı.

Saliha Tokeri boğarak öldüren emekli öğretmenin cezası onandı

Mahkeme heyeti, sanık Hasan Bulut'a, 'kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından 'iyi hal' indirimiyle sanığın cezası 25 yıla düşürüldü.

YARGITAY ONADI

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Sanık avukatıyla müşteki avukatları, yerel mahkeme ve Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği karara itiraz edip dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın geldiği 1’inci Ceza Dairesi, Saliha Toker'i öldürdüğü iddiasıyla Hasan Bulut'a verilen 25 yıl hapis cezasına yapılan itirazı karara bağladı. Ceza dairesi, sanık hakkında verilen cezaya yapılan itiraz taleplerinin yerinde görülmediğine vurgu yaparak, temyiz başvurularının esastan reddine karar verdi. Ceza Dairesi, istinaf mahkemesinin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde de eksiklik olmadığı, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını kaydetti. Ceza Dairesi tarafından verilen onama kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

 

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#Kayseri#Kadın Cinayeti#Saliha Toker

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