Saliha Sera KADIGİL SÜTLÜ kimdir, kaç yaşında? Saliha Sera KADIGİL SÜTLÜ’nün biyografisi

Saliha Sera KADIGİL SÜTLÜ 1984 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Avukat; Vefa Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini, Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Saliha Sera KADIGİL SÜTLÜ, yüksek lisans tezini, Londra Queen Mary Üniversitesindeki araştırmaları sonrasında sinema eserleri üzerine yazdı. İstanbul Üniversitesinde doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

Kültür ve sanat hukuku ile fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar konularında uzmandır. Avukatlık stajını Ergenekon kumpası davalarında tamamladı. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşunun ve sendikanın kurucu avukatlığını ve baş hukuk müşavirliklerini yürüttü. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu ve son 3 dönemdir Parti Meclisi Üyesi olarak görev aldı.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Kadıgil Sütlü, evlidir.

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