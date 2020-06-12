Saliha isminin anlamı nedir? Saliha ne demek

Saliha Arapça kökenli bir isimdir. Yerleşik olarak ise uzun yıllardır Türkçede yer alan ve kız çocukları için kullanılan en güzel isimler arasında bulunmaktadır. Birden fazla anlamı olduğunu ve her anlamın değişkenlik gösterdiğini söylemek mümkündür.

Saliha İsminin Anlamı

Farklı anlamları ile beraber kız çocukları için Saliha ismi uyumlu ve en güzel adlar içerisindedir.

- Elverişli, uygun, yakışır ve iyi,

- Hakkı ve yetkisi olan,

- Dini buyruklara uygun şekilde hareket eden,

Saliha en özel ve en güzel kız isimleri arasında geliyor. Özellikle değerli ve güzel anlamlarının yanı sıra okunuşu üzerinden de hoş bir telaffuz sunmaktadır. Merak edenler için ise Saliha isminin Kur'an-ı Kerim'de yer aldığını söylemek mümkün. Özellikle birçok farklı sure ve ayette geçmektedir. Bu doğrultuda Salih amellerde bulunan ve dini buyruklara uygun biçimde hareketleri olan kişi şeklinde tanımlanır.

Salih ismini tek başına ya da farklı isimlerle bir araya getirerek uyumlu şekilde değerlendirebilirsiniz. Minik yavrunuza isim arıyorsanız eğer liste içerisine ekleyebileceğiniz en güzel adlardan biri olarak öne çıkıyor. Son dönemlerde çok fazla merak edilen ve İnternet üzerinden araştırılan isimler içerisine girmiş durumda.