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Saliha hemşire de balkondan ‘düştü’! O rezidansta ne oldu

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#Aksaray#Niğde#Hemşire
Saliha hemşire de balkondan ‘düştü’ O rezidansta ne oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 07:00

Hemşire Saliha Tuncel, birlikte yaşadığı doktor sevgilisi Halil İbrahim A.’nın rezidansta bulunan 7’nci kattaki dairesinin balkonundan 3’üncü kattaki terasa düşerek yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan doktor Halil İbrahim A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Aksaray’da özel bir hastanede hemşire olan Saliha Tuncel (25), dün 01.00 sıralarında, aynı hastanede çalışan doktor sevgilisi Halil İbrahim A.’nın (43) oturduğu Ereğli Kapı Mahallesi’ndeki rezidansın 7’nci katından 3’üncü kattaki terasa düştü. Durumu fark eden binadakiler, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Saliha Tuncel, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saliha Tuncel’in cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

SERBEST BIRAKILDI

Şüphe üzerine gözaltına alınan doktor Halil İbrahim A. ifadesinde, “O sırada ben içerdeydim, düştüğünü görmedim” dedi. Şüpheli sevgili ifadesinin ardından serbest kaldı. Polis ekipleri rezidans sakinlerinin de ifadelerini aldı. Polisin evde yaptığı ilk incelemede ise kavgaya yönelik izlere rastlanmadığı ve eşyaların düzenli olduğunun belirlendiği ifade edildi. hemşire Tuncel’in düştüğü kattaki demir korkulukların bir parçasının ise kırıldığı görüldü. Saliha Tuncel’in cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Memleketi Niğde’den kızının cenazesini almak üzere Aksaray’a gelen Salim Tuncel, “Çocuğum aklı başında bir çocuktu. Kendini atacak yapıda bir çocuk da değildi. 7. kattan hangi cesaretle, kim atlar?” dedi. Aile, cenazeyi toprağa vermek üzere Niğde’ye götürdü.

 

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#Aksaray#Niğde#Hemşire

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