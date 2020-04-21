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SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 21.04.2020 - 17:37,Son Güncelleme:

Salih dede, emekli maaşını kampanyaya bağışladı

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Salih dede, emekli maaşını kampanyaya bağışladı
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SİVAS'ta yaşayan Salih Gökkaya (82) bir aylık emekli maaşını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Fatih Mahallesi'nde yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan işçi emeklisi Salih Gökkaya, emekli maaşını alabilmek için Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım istedi.

Görevliler de Gökkaya'nın emekli maaşını çekerek, eşiyle yaşadığı evine götürdü. Salih

Gökkaya, 2 bin 370 lira tutarındaki maaşını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediğini söyledi. Görevliler de parayı kampanyanın hesap numarasına yatırıp, dekontu Gökkaya'ya verdi.

Gökkaya, "Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

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