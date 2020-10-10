Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi toplantı için geldiği Adana’da yaptığı açıklamalarda salgında eylül ayında, ülke genelinde bir artış yaşandığını ve bu artışın Adana’da da etkisini gösterdiğini söyledi. Artışın her kentte aynı olmadığını ve Adana’da eylülde pik yaptığını dile getiren Bakan Koca, şu bilgileri verdi: “Geçtiğimiz ay şiddetlenme yaşamıştık. Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçmişti. Bazı il ve bölgelerimize müdahalelerimiz oldu. Salgının hızını yeniden kestik. Hedefimiz günbegün hasta sayısını azaltmak. Son 2 haftada vaka sayımız 3’te 1 oranına indi. Adana’da vakamız eylül ayında en yüksek olan sayı, yüzde 66 azalma gösterdi.”

İSTANBUL HARİÇ VAKA AZALIYOR

Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Kilis sağlık müdürleriyle yaptığı toplantı sonrası da konuşan Koca, “Ülke genelindeki yatak doluluk oranımız yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranımız yüzde 31. Ülke genelinde filyasyon ekibi sayımız ise 11 bin 800’e ulaştı” dedi. Şu an Ankara’nın vaka sayısının, İstanbul’un yarısına indiğini belirten Bakan Koca, “Türkiye’de şu an vakanın azalmadığı, İstanbul dışında hiçbir ilimizin olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. İstanbul’da bu artışın giderek azalacağını, kontrol altında olduğunu söyleyebilirim” diye ekledi. Bakan Koca aşı çalışmaları hakkında ise şöyle konuştu: “Sayın Cumhurbaşkanımıza da müjdeyi verdiğimiz aşı için söylüyorum. Gelecek pazartesi veya salı gününden sonra denekler üzerinde, Faz 1 uygulaması başlamış olacak. Faz 1 uygulaması için düşünülen kişi sayısı 44. Muhtemelen 2 hafta kadar sonra ilk insan deneme aşı uygulamamız yapılıyor olacak.”

HASTALARI ZİYARET ETTİ

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Adana Şehir Hastanesi Cerrahi Onkoloji Servisi´ni ziyaret etti. Tedavi gören hastalarla sohbet eden ve sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alan Bakan Koca, geçmiş olsun dileklerini iletti.