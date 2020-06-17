Salgının acısını kadınlar çekiyor

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Başkanı Dr. Gülsüm Kav, karantina dönemi ve normalleşme döneminin erkek şiddetine yansımasını anlattı:

ŞİDDETİN NİTELİĞİ DEĞİŞTİ

“Pandemi, ekonomik kriz ya da deprem gibi olaylar mevcut eşitsizlikleri ortaya koyan dönemler oluşturuyor. Bu tip dönemlerde şiddetin nitelik değiştirdiğini ve daha hunharca bir hale geldiğini görüyoruz. Türkiye’de olağanüstü döneme girmeden önce de kadına yönelik şiddet oranları normal değildi. Olağanüstü halin ekonomik ve sosyal etkileri eklendiğinde bu dönemin acısının kadınlardan çıktığını görüyoruz. Acil telefon hattımıza nisan ayında gelen telefon sayısı çok düşüktü. Ancak mayıs ayında bu sayı yüzde 70 oranında arttı.

TABLO DAHA DA KÖTÜLEŞTİ

Şiddetin azalmasını sağlayacak tedbirleri almak zor değil. Şiddete karşı açıklamalar yapmak, kadınların başvurabileceği yerleri sıklıkla hatırlatmak, yasaları uygulamak, görevini yapmayan yetkililere yaptırım uygulamak... Bu şekilde akan suyu tersine çevirebiliriz. Örneğin 2020 başında İçişleri Bakanlığı’nın çıkardığı genelgeyle şiddet azalmaya başlamıştı. Ancak pandemi döneminde maalesef daha kötü bir tabloyla karşı karşıyayız.”