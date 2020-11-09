Salgından etkilenen esnaf için CHP teklif

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve tüm CHP’li milletvekillerinin imzaladığı “Esnaf ve Sanatkarlarımızın Yeni Koronavirüs Salgınına Karşı Alınan Önlemler Kapsamında Uğradıkları Zararın Giderilmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Korona tedbirlerinin tekrar gündeme geldiği dönemde sunulan 9 maddelik teklif, salgın sürecinden olumsuz etkilenen esnafın sorunlarının çözümünü amaçlıyor.

İŞ HACMİ ARTMADI

Teklifin gerekçesinde özetle şunlar kaydedildi:

“Sosyal devletin devreye girip işyerleri kapatılan ya da kapatılmadığı halde alınan önlemlerden olumsuz etkilenen esnafımıza destek vermesi gerekiyordu. Ancak iktidar bu tür sosyal desteklerden öte başta esnafımız olmak üzere alınan kararlardan etkilenen tüm kesimleri bankalardan borçlanmaya teşvik etmiş, üç aylık bir dönemin vergi ve sigorta primlerinin ödemesini yılın son çeyreğine ötelemiştir. Ülkenin, Haziran 2020 itibariyle yeniden normal ekonomik düzenine döneceği açıklanmış, ancak hastalığın son aylarda yeniden hızlı bir artış eğilimine girmesi bu girişimin fiilen başarısızlığa uğramasına yol açmıştır. İşyerleri açık olmasına rağmen esnafımızın iş hacmi salgın öncesindeki düzeye gelememiştir.”

Öte yandan dün bir araya gelen CHP MYK, SWOT analizi toplantılarının ikincisini yaptı.Toplantıda, partinin zayıf ve güçlü yanları, yararlanabileceği fırsatlar ile riskler değerlendirildi.

TEKLİFTE NELER VAR

Yasa teklifinde, esnafın stopaj vergisinin kaldırılması, esnafın krediye erişiminin önündeki engellerin kaldırılması, AVM’lerin yöresel koşullar dikkate alınarak haftanın bir günü tatil olması, kamu kurumlarının kira alacaklarının ertelenmesi, işyeri kira gelirlerinin de konut kiralarında olduğu gibi kiralayan tarafından beyan edilerek ödenmesi, salgına karşı alınan önlemler kapsamında işyerleri kapatılan esnafa kapalı kaldıkları süreyle sınırlı olmak üzere bütçeden kira yardımı yapılması, devlete bağlı okul kantinlerinin işletmecilerinden 12 ay süreyle kira alınmaması gibi öneriler yer aldı.